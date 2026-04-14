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歐聯｜歐聯生死戰前夕「拆彈」 蘇保斯拉爾為衝突向利物浦球迷道歉

足球世界
更新時間：17:43 2026-04-14 HKT
發佈時間：17:43 2026-04-14 HKT

利物浦在歐聯八強次回合迎戰巴黎聖日耳門（PSG）的生死戰前夕，陣中中場蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）率先為早前與球迷的衝突「拆彈」。他就足總盃慘敗予曼城後，向作客球迷作出的不當行為，公開表示歉意，並希望能與球迷和解，一同創造歐聯逆轉的奇蹟。

利物浦中場蘇保斯拉爾在記者會上率先為早前與球迷的衝突「拆彈」。法新社
利物浦中場蘇保斯拉爾在記者會上率先為早前與球迷的衝突「拆彈」。法新社

承認誤會 盼獲諒解

事件源於4月4日足總盃八強，利物浦以0:4慘敗於曼城腳下。賽後，蘇保斯拉爾被鏡頭捕捉到，向看台上表達不滿的球迷聳肩及揮動手臂，此舉被球迷炮轟為「傲慢」，事件迅速在網上發酵。
在對陣PSG的賽前記者會上，這位匈牙利國腳主動就事件解畫：「這可能是我與球迷之間的一個誤會。我絕無惡意，我深知這家球會對球迷的意義，以及球迷對球會的意義。我們所做的一切都是為了球迷，如果這是一場誤會，我在此致歉。他們可以理解，我的感受與他們完全一樣。我們與他們同在，亦希望他們與我們同在。」

被球迷炮轟為「傲慢」的蘇保斯拉爾。路透社
被球迷炮轟為「傲慢」的蘇保斯拉爾。路透社

誓言反擊 創造奇蹟

隨著國內盃賽希望幻滅，利物浦已將所有重心轉移到歐聯戰線。紅軍在首回合落後兩球，次回合必須在晏菲路主場上演絕地反擊。蘇保斯拉爾深知此戰的重要性，認為這是拯救這個瀕臨失控賽季的關鍵機會。他充滿信心地向PSG下戰書：「我個人完全相信能夠逆轉，因為我知道我們有能力做到什麼，我們擁有怎樣的球員和怎樣的心態。這就是我們所需要的。我們將會全力以赴，從第一分鐘到第90分鐘，甚至120分鐘，都付出我們的所有。我們對勝利極度渴望。」

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