Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜新特蘭前鋒波貝比遭網上種族歧視 球會向英超賽會投訴

足球世界
更新時間：15:50 2026-04-14 HKT
發佈時間：15:50 2026-04-14 HKT

新特蘭在週日的英超聯賽中，主場以1:0力克熱刺，為護級搶得寶貴三分。然而，這場勝利卻蒙上了陰影。球會證實，陣中前鋒波貝比（Brian Brobbey）賽後在社交媒體上，遭受了可恥的種族主義辱罵。新特蘭球會隨即發表嚴正聲明，強烈譴責這種行為，並已向英超賽會、相關社交媒體平台及警方報告事件，期望能迅速對肇事者採取行動。

新特蘭前鋒波貝比(左)投訴遭種族歧視。美聯社
新特蘭前鋒波貝比(左)投訴遭種族歧視。美聯社
新特蘭前鋒波貝比(左)投訴遭種族歧視。美聯社
新特蘭前鋒波貝比(左)投訴遭種族歧視。美聯社
新特蘭前鋒波貝比(中)投訴遭種族歧視。美聯社
新特蘭前鋒波貝比(中)投訴遭種族歧視。美聯社

事件並非獨立個案

波貝比已是今季英超賽場上，最新一位成為網上種族歧視攻擊目標的球員。事實上，在今年二月的一個周末，已有包括其隊友羅明恩蒙度（Romaine Mundle）在內的四名球員遭受同類攻擊。新特蘭在聲明中強調：「我們堅定地與波貝比站在一起，並為他提供我們全面和堅定不移的支持。這並非單一事件，近期針對蒙度及基爾圖特亞（Lutsharel Geertruida）的辱罵，突顯了這種行為在球場內外持續且不可接受的頻繁程度。」

英超賽會絕不姑息

英超賽會亦發表聲明，對球員持續在社交媒體上面對的歧視表示「厭惡」，並承諾會與球會、當局、執法部門及社交媒體公司合作，解決這個問題，並將肇事者繩之於法。聲明指出：「任何被確認並被裁定犯有歧視行為的個人，將面臨最嚴厲的後果，包括監禁、禁止觀看足球比賽及刑事紀錄。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
22小時前
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
8小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
5小時前
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
恒大許家印當庭認罪。
01:38
恒大集資詐騙案一審開庭 許家印當庭認罪法院擇期宣判
即時中國
4小時前
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
飲食
2026-04-13 13:19 HKT
消委會餐廳投訴︱一句「圖片僅供參考」大晒？燒味拼盤貨不對辦 燒鵝/乳豬變鴨胸/青瓜
04:39
消委會餐廳投訴︱一句「圖片僅供參考」大晒？燒味拼盤貨不對辦 燒鵝/乳豬變鴨胸/青瓜
社會
6小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
21小時前
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
影視圈
3小時前