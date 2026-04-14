英超｜新特蘭前鋒波貝比遭網上種族歧視 球會向英超賽會投訴

新特蘭在週日的英超聯賽中，主場以1:0力克熱刺，為護級搶得寶貴三分。然而，這場勝利卻蒙上了陰影。球會證實，陣中前鋒波貝比（Brian Brobbey）賽後在社交媒體上，遭受了可恥的種族主義辱罵。新特蘭球會隨即發表嚴正聲明，強烈譴責這種行為，並已向英超賽會、相關社交媒體平台及警方報告事件，期望能迅速對肇事者採取行動。

新特蘭前鋒波貝比(左)投訴遭種族歧視。美聯社

新特蘭前鋒波貝比(左)投訴遭種族歧視。美聯社

新特蘭前鋒波貝比(中)投訴遭種族歧視。美聯社

事件並非獨立個案

波貝比已是今季英超賽場上，最新一位成為網上種族歧視攻擊目標的球員。事實上，在今年二月的一個周末，已有包括其隊友羅明恩蒙度（Romaine Mundle）在內的四名球員遭受同類攻擊。新特蘭在聲明中強調：「我們堅定地與波貝比站在一起，並為他提供我們全面和堅定不移的支持。這並非單一事件，近期針對蒙度及基爾圖特亞（Lutsharel Geertruida）的辱罵，突顯了這種行為在球場內外持續且不可接受的頻繁程度。」

英超賽會絕不姑息

英超賽會亦發表聲明，對球員持續在社交媒體上面對的歧視表示「厭惡」，並承諾會與球會、當局、執法部門及社交媒體公司合作，解決這個問題，並將肇事者繩之於法。聲明指出：「任何被確認並被裁定犯有歧視行為的個人，將面臨最嚴厲的後果，包括監禁、禁止觀看足球比賽及刑事紀錄。」