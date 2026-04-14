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英超│列斯聯贏曼聯護級形勢大好 主帥表示已拎夠分 熱刺再接壞消息

足球世界
更新時間：15:11 2026-04-14 HKT
發佈時間：15:11 2026-04-14 HKT

列斯聯周一英超作客2:1爆冷擊敗曼聯後，32輪累積36分續排15位，但與18位熱刺的差距拉開至6分，護級形勢大好，主帥法基亦指任務幾近完成。在列斯聯護級壓力大減下，熱刺餘下6輪要逃出生天，對手只剩下諾定咸森林和韋斯咸，難度增加。

列斯聯主帥法基指護級幾近完成。路透社
列斯聯主帥法基指護級幾近完成。路透社

列斯聯終止6輪不勝走勢

熱刺本輪作客0:1不敵新特蘭，將英超不勝走勢增至14場後，已跌落降班區的18位。由於17位的韋斯咸近4輪收錄2勝1和1負狀態不俗；16位的森林亦連續4輪不勝，熱刺本身希望賽前6輪聯賽不勝的列斯聯繼續低迷，不敵曼聯捲入降班區。然而列斯最終爆冷贏2:1，分數累積至36分，比熱刺多6分，護級形勢大好，後者避免要和包尾大幡狼隊和倒數第二的般尼一起降班，競爭對手餘下森林和鐵錘幫。

熱刺本輪作客0:1不敵新特蘭，跌落降班區的18位。美聯社
熱刺本輪作客0:1不敵新特蘭，跌落降班區的18位。美聯社

法基：36分應該夠護級

列斯聯主帥法基亦指36分應該夠護級：「我覺得這分數已經不錯了，因為上季36分已足夠留在英超了。過去幾季的升班馬很多都直接降班，而且我們近幾年的投入，都遠不及其他球會，我對今季的成績非常滿意，但當然不會滿足，會餘下球季會繼續努力，爭取更多分數。」
 

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