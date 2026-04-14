英超‧賽後分析│曼聯欠個別主力即欠缺競爭力 中場脫節成最大問題 「升呢」踢歐聯要小心

曼聯在周一英超主場1:2不敵列斯聯，雖然仍然保住聯賽第3名，但球隊暴露出在一些環節與頂級水平仍相差甚遠。今場紅魔在2、3個關鍵位置有主力倦勤，競爭力大幅削弱，證明正選與後備之間的差距甚大。當中以中場問題最嚴重，明奈(Kobbie Mainoo)因傷缺席，中場脫節缺乏串連，運轉生硬，球隊如果來屆重返歐聯，在陣容上需要下苦功。

曼聯中場明奈(Kobbie Mainoo)因傷缺席。法新社

2、3個主力缺陣即現形

紅魔目前的傷兵問題不算嚴重，但今個3個關鍵位置都有主力未能候命，中堅有哈利馬古尼停賽，以及馬菲斯迪歷特繼續養傷，要用剛傷瘉的利辛度馬天尼斯夥拍約羅，兩人合作明顯不穩定。中場方面就有近期受到重用的明奈臨陣受傷，由曼紐爾烏加迪頂替其位置，明奈與拍檔卡斯米路和身前的般奴費南迪斯合作無間，前者活力十足和覆蓋範圍大的特點，令中場持續運轉，但他缺陣令紅魔在今仗中場脫節，彼此缺乏串連運轉生硬，到末段列斯聯主動退守才有好轉。

曼聯在周一英超主場1:2不敵列斯聯。路透社

下季「升呢」踢歐聯或現危機

而前線收起麥比奧莫，改用班捷文施斯高掛帥，亦令前場衝擊力不足，陣地戰中未能產生具威脅的攻勢。個別主力倦勤，球隊實力即大打折扣，曼聯正選和後備球員之間的差距巨大，如來屆順利重返歐聯要應付多條戰線，紅魔除了要加強正選力量，亦要補充陣容深度，方可同時兼顧歐戰和聯賽，否則隨時像今季的熱刺般因實力不足勉強「升呢」踢歐聯而導致賽季崩潰。

曼聯改用班捷文施斯高掛帥，亦令前場衝擊力不足。法新社

兩大紅魔名宿點出問題所在

前曼聯守將加利尼維利亦指出問題所在：「缺少常規主力框架，曼聯就踢得不對勁。紅魔只要有兩、三名核心缺陣，就會運轉生硬，配合生疏，缺乏串聯。」昔日紅魔隊長堅尼亦指曼聯中場今仗形同虛設，沒有活力和沒有質量，主力不足就問題湧現。