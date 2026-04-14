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英超｜熱刺護級傳噩耗 基斯甸羅美路膝傷收咧

足球世界
更新時間：14:30 2026-04-14 HKT
發佈時間：14:30 2026-04-14 HKT

正深陷英超降班漩渦的熱刺傳來噩耗，球會證實隊長基斯甸羅美路（Cristian Romero）因在周末作客新特蘭的比賽中膝部受傷，預計將會缺席至少六周，意味著這位阿根廷中堅將提前收咧，對熱刺護級構成嚴重打擊。

膝傷賽季提早結束

在熱刺0:1不敵新特蘭的比賽中，羅美路在比賽末段被對方前鋒波貝比（Brian Brobbey）撞向堅斯基（Antonin Kinsky），導致膝部受傷。他接受了長達八分鐘的治理後，最終仍需由奇雲丹素（Kevin Danso）替補離場。羅美路在離開球場時淚流滿面，其後更被拍攝到步履蹒跚地進出醫療中心，情況令人擔憂。

避過韌帶撕裂

儘管羅美路已避過十字韌帶撕裂的嚴重傷勢，無需接受手術，但仍需要至少六周的時間才能完全康復，這將使他無法參與於5月24日結束的英超賽季餘下比賽。羅美路在熱刺後防舉足輕重，他的缺陣對球隊來說影響巨大。

料可趕及復出戰世界盃

羅美路目前將與時間競賽，力爭趕及傷癒，為阿根廷國家隊備戰6月16日的世界盃首戰對陣阿爾及利亞。本賽季，羅美路已為熱刺上陣32次，包括23場英超比賽。

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