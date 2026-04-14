英超│曼聯兩老又連線 B費第6次助攻卡斯米路入波 全英最強二人組

曼聯雖然在周一英超主場1:2不敵列斯聯，但仍然有收穫，陣中兩老再次連線，隊長般奴費南迪斯(B費)助攻中場拍檔卡斯米路(Casemiro)頭槌破網，B費在今季聯賽已為後者送上6次助攻，是英超最強兩人組合。而卡斯米路本屆已入8球，刷新個人職業生涯單季入球新高。

隊長般奴費南迪斯助攻中場拍檔卡斯米路頭槌破網。路透社

隊長般奴費南迪斯助攻中場拍檔卡斯米路頭槌破網。路透社

隊長般奴費南迪斯助攻中場拍檔卡斯米路頭槌破網。美聯社

B費、卡斯米路第6次連線 今季英超最強

今場曼聯在落後2球兼踢少一人的情況下傾力反撲，並於69分鐘追成較接近紀錄，般奴費南迪斯傳中，遠柱的卡斯米路接應頭槌破網。這球是B費本季英超第6次向卡斯米路送上助攻，是聯賽最強二人組合，比第2位多出3次，兩人的默契無容置疑。

卡斯米路本季入8球破個人紀錄

而卡斯米路今屆已攻入8球，全部於英超賽場錄得，8球亦是他出道16年以來單季入球新高，之前最多是2020至21球季，為皇家馬德里攻入7球。至於B費就收錄本季英超第17次助攻，繼續緊追由名將亨利和奇雲迪布尼共同保持的英超單季20次助攻紀錄。