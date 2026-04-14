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英超｜馬天尼斯紅牌成轉捩點 曼聯主帥卡域克狠批是歷來最差判決

足球世界
更新時間：11:48 2026-04-14 HKT
發佈時間：11:48 2026-04-14 HKT

曼聯周一在奧脫福主場迎來一場歷史性的敗仗，以1:2不敵死敵列斯聯，是自1981年以來首次在聯賽主場輸給對手。然而，賽後焦點並非奧卡科（Noah Okafor）的梅開二度，而是阿根廷後衛馬天尼斯（Lisandro Martinez）的一張紅牌。紅魔領隊卡域克（Michael Carrick）賽後怒不可遏，直斥VAR的介入及球證的判決是「我看過最差的決定之一」。

卡域克：令人震驚的決定

比賽下半場，VAR球證約翰布魯克斯（John Brooks）提醒主球證保羅泰尼利（Paul Tierney）到場邊觀看重播，指馬天尼斯在防守時拉扯了對方前鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）的頭髮。最終，這位剛剛傷癒復出的阿根廷中堅被直接出示紅牌驅逐離場，並將面臨三場停賽。
卡域克賽後怒火中燒：「將馬天尼斯罰下是一個令人震驚的決定。這已是連續兩場比賽我們遇到這種不利判決，但今次是我見過最差的一個。卡華特利雲可以用手肘擊中我們球員的頭部，然後用手臂揮向馬天尼斯的臉，當他因此失去平衡時，他只是輕微觸碰到對方頭髮的背面，這不是拉，也不是拽，更沒有攻擊性。他只是碰了一下就被罰下。最糟糕的是，球證竟然被要求去推翻一個『清晰而明顯的錯誤』。這太令人震驚了。」

曼聯48小時內上訴

據報曼聯準備在48小時內就馬天尼斯的紅牌提出上訴，以往類似的情況判罰有輕有重。好像愛華頓的米高堅尼在1月對狼隊之戰拉扯艾洛高達尼頭髮被判停賽三場。而2023-24球季，熱刺的基斯甸羅美路在扯車路士的古古列拿頭髮，没有被判罰紅牌。这事件之後被視為類似情况的参考案例。

堅尼：判決苛刻但要接受

不過，曼聯名宿堅尼（Roy Keane）則認為，雖然判決苛刻，但卡域克必須接受現實，並承認球隊的慢熱才是輸波主因。堅尼指出：「卡域克顯然很沮喪，但你必須接受。曼聯從未真正進入狀態。作為前球員，這看起來確實很苛刻，但我們也見過其他球員因此被罰下。判決雖苛刻，但在比賽規則範圍內，加上VAR的介入，你必須接受它。」
「受害者」卡華特利雲則為自己辯護：「我不是制定規則的人。我感覺到我的頭髮被拉扯，我告訴了球證，由他作決定。」列斯聯主帥法基（Daniel Farke）則對球隊的表現感到高興，認為這場時隔40多年在奧脫福的勝利，是球隊護級路上的重要一步。

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