英超｜曾效力阿仙奴和曼城的沙格拿 決戰前夕表態冀兵工廠封王

隨著英超冠軍爭奪戰進入白熱化階段，阿仙奴與曼城本周末正面交鋒將直接影響冠軍誰屬。曾先後效力這兩家球會的法國名宿沙格拿（Bacary Sagna）在賽前坦言，儘管他對兩間球會都有深厚感情，但他的心仍然更傾向於「兵工廠」，並衷心希望舊隊友阿迪達（Mikel Arteta）能帶領阿仙奴力壓曼城，捧起聯賽冠軍。

盛讚阿迪達領軍有方

沙格拿在接受訪問時，對阿仙奴領隊阿迪達讚不絕口：「阿迪達正是阿仙奴目前處境所需要的人。任何人只要在英超踢過球，都會知道要連續三年排在第二位、並保持爭冠的水平是多麼困難。過去幾年，曼城的陣容深度讓他們遙不可及。但阿仙奴已逐步建立起來，每個轉會窗都在增加陣容深度，這就是他們今天能處於這個位置的原因。現在，他們每個位置都有替補，後備席上充滿了實力。」

睇舊隊友奪冠

沙格拿更透露，他對阿迪達的為人十分欣賞：「我親眼目睹過，因為我曾在季前賽隨隊。他對待每個人都一視同仁，給予人們機會。他有人性化的一面，這是很多人所沒有的。我祈禱他今年能贏得聯賽冠軍，老實說，他值得擁有。」

入廠七年感情深厚

沙格拿於2007年由雲加簽下，為阿仙奴效力長達七年，上陣213場英超，是當年英超最頂級的右後衛之一。他坦言，在阿仙奴的歲月對他意義重大：「我對兵工廠有著更深厚的歷史，我的孩子在我效力期間出生，我的兄弟也在那段時間離世，他們一直像家人一樣支持我。所以我對阿仙奴充滿了感情。當然，我也非常尊重曼城。但如果今季要我選擇一隊贏得聯賽，我可能會選阿仙奴，因為曼城過去幾年已經贏了很多次了。我想看到一些改變，我想看到阿仙奴過去幾年的努力最終得到回報。那些球迷給了我很多的愛，所以我想在球季結束時看到他們慶祝。」最後，他笑言自己的立場是「55%阿仙奴，45%曼城！」