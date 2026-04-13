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英超｜熱刺輸波深陷降班漩渦 雲迪雲死撐：球隊表現有進步

足球世界
更新時間：12:23 2026-04-13 HKT
發佈時間：12:23 2026-04-13 HKT

熱刺在周日的英超聯賽中，作客以0:1不敵新特蘭深陷降班漩渦，護級形勢岌岌可危。賽後中堅雲迪雲（Micky van de Ven）表示儘管對輸波感到極度沮喪，但仍「死撐」球隊表現有所改善，直指球隊近期「黑氣纏身」，今仗的失球及VAR的判決都對他們極為不利。

球隊表現有改善

雲迪雲首先表達了對賽果的失望：「首先，我們今天輸了，這令人非常沮喪。」但他隨即話鋒一轉，為球隊的表現辯護：「我認為我們的表現已經好了，我不覺得我們踢了一場糟糕的比賽。我們創造了入球機會，亦沒有給對手太多機會。那個失球是一次奇怪的折射，有點不走運。總括而言，我不認為我們踢得差。」

承認球隊陷困境

當被問及球隊近期的困境時，這位荷蘭後衛臉上難掩失落，坦言球隊正處於一個非常艱難的時刻，他說：「是的，這很艱難，我無話可說。」他承認，連串的打擊，包括今仗的折射失球、十二碼被VAR取消，以及隊長受傷離場等，都令球隊倍感挫折。

今季運氣欠佳

雲迪雲又指球隊近期黑氣纏身，他說：「我會說，過去幾個月似乎沒有什麼事情是站在我們這邊的。目前一切都不順，我們只需要找到扭轉局面的勢頭，讓一切回到我們這邊。這就是我們現在正在努力的事情，也是我們必須一次又一次去做的事情。」他強調，在新帥迪沙比的帶領下，球隊一直非常刻苦地訓練，並將會繼續努力，力求在接下來的比賽中搶分，擺脫降班危機。

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