英超｜車路士慘敗曼城 羅仙尼亞承認安素內部停賽影響戰果

車路士在周日的英超大戰中，於主場以0:3慘敗於爭標份子曼城腳下，爭奪下季歐聯資格的形勢變得岌岌可危。賽後，領隊羅仙尼亞（Liam Rosenior）坦承，球會對副隊長安素費南迪斯（Enzo Fernandez）的內部停賽決定，對球隊今仗的表現造成了損害。

為長遠文化犧牲短期利益

安素費南迪斯早前因發表疑似渴望加盟皇家馬德里的言論，被球會內部停賽兩場，繼缺席上周對陣韋爾港的足總盃比賽後，今仗對陣曼城的大戰亦只能作壁上觀。羅仙尼亞賽後解釋：「可能吧，事後孔明總是看得更清楚。安素是一位頂級球員，也是一位頂級的領袖，我期待他下周回歸。」

他續說：「有時候你做決定並非基於短期利益，而是著眼於你希望長遠看到的景象。這是一個由我、董事會以及球員領袖團隊共同作出的長遠決定，目的是確保我們球會的價值觀和文化在長遠來看是正確的。」他補充，安素已與球會進行了必要的溝通，並且在過去幾天非常支持球隊。

歐聯資格告急 迎戰曼聯成生死戰

在這場失利後，車路士在積分榜上已落後歐聯資格區四分。周六車路士主場對第三位曼聯的聯賽，已成為「藍戰士」能否保住爭四希望的生死戰。羅仙尼亞表示：「此刻我們仍在爭奪歐聯資格的行列中，我們亦仍有機會贏得足總盃。但在這個時刻，我需要勝利。」

拒絕諉過於人 誓領球隊反彈

儘管承認停賽決定可能帶來影響，但羅仙尼亞拒絕以此為藉口。他強調：「我不是那種會躲在轉會市場背後，說我們需要買入其他球員的領隊。我需要『現在』就改變賽果，這就是我來這裏的原因。我們必須繼續努力，我必須在攻守平衡上作出正確的選擇，這就是我們將專注去做的事。」