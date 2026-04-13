Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜車路士慘敗曼城 羅仙尼亞承認安素內部停賽影響戰果

足球世界
更新時間：10:53 2026-04-13 HKT
發佈時間：10:53 2026-04-13 HKT

車路士在周日的英超大戰中，於主場以0:3慘敗於爭標份子曼城腳下，爭奪下季歐聯資格的形勢變得岌岌可危。賽後，領隊羅仙尼亞（Liam Rosenior）坦承，球會對副隊長安素費南迪斯（Enzo Fernandez）的內部停賽決定，對球隊今仗的表現造成了損害。

為長遠文化犧牲短期利益

安素費南迪斯早前因發表疑似渴望加盟皇家馬德里的言論，被球會內部停賽兩場，繼缺席上周對陣韋爾港的足總盃比賽後，今仗對陣曼城的大戰亦只能作壁上觀。羅仙尼亞賽後解釋：「可能吧，事後孔明總是看得更清楚。安素是一位頂級球員，也是一位頂級的領袖，我期待他下周回歸。」
他續說：「有時候你做決定並非基於短期利益，而是著眼於你希望長遠看到的景象。這是一個由我、董事會以及球員領袖團隊共同作出的長遠決定，目的是確保我們球會的價值觀和文化在長遠來看是正確的。」他補充，安素已與球會進行了必要的溝通，並且在過去幾天非常支持球隊。

歐聯資格告急 迎戰曼聯成生死戰

在這場失利後，車路士在積分榜上已落後歐聯資格區四分。周六車路士主場對第三位曼聯的聯賽，已成為「藍戰士」能否保住爭四希望的生死戰。羅仙尼亞表示：「此刻我們仍在爭奪歐聯資格的行列中，我們亦仍有機會贏得足總盃。但在這個時刻，我需要勝利。」

拒絕諉過於人 誓領球隊反彈
儘管承認停賽決定可能帶來影響，但羅仙尼亞拒絕以此為藉口。他強調：「我不是那種會躲在轉會市場背後，說我們需要買入其他球員的領隊。我需要『現在』就改變賽果，這就是我來這裏的原因。我們必須繼續努力，我必須在攻守平衡上作出正確的選擇，這就是我們將專注去做的事。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
5小時前
路透社
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
5小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
20小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
17小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
4小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
5小時前
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
01:29
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
社會
13小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
18小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
19小時前