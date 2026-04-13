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意甲｜拿玻里逼和帕爾馬失分 國際米蘭拉開領先9分

足球世界
更新時間：06:07 2026-04-13 HKT
發佈時間：06:07 2026-04-13 HKT

國際米蘭距離重奪意甲，又近一步。周日尾場出擊的國米作客科米，以4：3險勝；同日較早時段出場、次席的拿玻里僅能以1：1逼和帕爾馬。國米賽後將領先優勢拉開至9分。

麥湯米尼助拿玻里搶回1分

較早時間出場的拿玻里作客帕爾馬，開賽僅33秒便失守。帕爾馬由門將大腳解圍、艾菲治頭槌跣前，到斯利費沙射入，簡單3下便撕破拿玻里的防線。拿玻里要到下半場60分鐘才扳平，海淪輕輕橫傳，由麥湯米尼後上射入。最終拿玻里只能與帕爾馬踢成1：1。

麥湯米尼為拿玻里搶回1分。路透社
麥湯米尼為拿玻里搶回1分。路透社
國際米蘭作客科木全取3分。路透社
國際米蘭作客科木全取3分。路透社
科木領先兩球下反負。路透社
科木領先兩球下反負。路透社
拿玻里作客與帕爾馬踢1：1。路透社
拿玻里作客與帕爾馬踢1：1。路透社

國米先失兩球下反勝

尾場出戰的國際米蘭作客科木，上半場後段連失兩球，被主隊的阿歷士維利以及尼高柏斯，先後於36及45分鐘破門；國米則憑馬古斯杜林於上半場補時扳回一城，追成落後1：2返回更衣室。國米下半場連入3球，先有杜林於49分鐘助球隊追平2：2，他個人梅開二度。今場更一名入兩球的球員是杜費斯，他先於58分鐘接應左路罰球，無人看管下頭槌破門，之後另一次中路罰球他接應隊友頭槌二傳，於禁區內射成4：2。科木於89分鐘有達根夏射入12碼，但國米最終仍以4：3取勝。

國米賽後以24勝3和5負得75分排在榜首，將領先優勢拉開至9分。拿玻里則以20勝6和6負得66分，續排次席。意甲尚餘6輪，國米距離重奪聯賽錦標再近一步，他們對上一次於意甲封王是2023/24球季，翌季冠軍則是拿玻里，但後者今季要力爭衛冕，似乎困難重重。

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