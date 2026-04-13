英超｜曼城球迷忘情慶祝 哥帥：與阿仙奴交鋒成決定性一役

曼城今晨作客車路士以3：0擊敗對手，踢少場下落後阿仙奴6分。兩軍將於下輪正面交鋒，「藍月」領隊哥迪奧拿表明該仗「是決定性一役」。

曼城球迷忘情慶祝。電視畫面截圖

阿仙奴於周六以1：2不敵般尼茅夫，至於遲一日出場的曼城作客「車仔」派3蛋，如此一來一回，阿仙奴與曼城的分差只餘6分，後者更踢少1場。曼城將於4月19日晚上主場迎戰阿仙奴，如果順利於主場擊敗「槍手」，少踢的那一場亦全取3分，曼城將可以追至與阿仙奴同分。爭標希望重燃下，曼城球迷自然相當慶祝，有一名球迷被直播鏡頭捕捉到，拿起阿仙奴招紙的水樽，忘情「飲勝」慶祝。

阿仙奴周六不敵般尼茅夫，爭標現暗湧。路透社

哥迪奧拿認為阿仙奴是目前英格蘭和歐洲最佳球隊。路透社

曼城擊敗車路士後，追近阿仙奴。路透社

兩軍在接下來的周日對決，尤如今季「英超決賽」。哥迪奧拿在昨仗後亦表示：「目前為止在英格蘭最佳的球隊是阿仙奴，在歐洲最佳的球隊亦是阿仙奴。但下周日將是決定性一役，他們必然會在聯賽盃決賽後有所調整，而我們需要做的是表現好自己，表現不斷進步。」兩軍上一次對壘是3月23日的聯賽盃決賽，當時曼城以2：0擊敗阿仙奴奪標。至於今季英超首循環的交鋒，兩軍各一言和。

杜古：爭標戰開始

今場勝仗亦為曼城眾將在爭標上，注下強心針。謝利美杜古賽後表示：「我有看阿仙奴輸波那一場，英超實在是難以預計……爭標戰是否開始？如果這樣我都不相信的話，實在是太瘋狂了。我相信是，接下來有大戰，我們將集中恢復並向前看。」卓基則認為球隊已準備好決戰阿仙奴，「我沒有感受到壓力，只想與隊友並肩作戰」。