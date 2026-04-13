英超｜熱刺近14場聯賽不勝 迪沙比：問題在於心理

熱刺昨晚於英超作客以0：1不敵新特蘭，近14場聯賽不勝。首場督師的迪沙比賽後認為球隊表現有改善，「目前問題在於心理」。

隊史第2長不勝紀錄

熱刺近14場英超錄得5和9負的劣績，是隊史第2長不勝紀錄；最長不勝紀錄是1934年12月至1935年4月之間的16場不勝。熱刺是唯二今季英超未嘗在落後下反勝的球隊，他們今季23次落後，最終7和16負；另一隊是榜尾的狼隊。

熱刺作客以0：1不敵新特蘭。法新社

雲達雲認為球隊必須找回自信。法新社

迪沙比認為球隊問題在於心理。法新社

迪沙比接掌熱刺帥印的第一場，球隊全失3分，賽後以7勝9和16負得30分正式跌落第18位，落後第17位的韋斯咸兩分。迪帥賽後表示：「我認為球隊今場表現不俗，但足以取勝。我們需要變得更強大，因為我們有走出艱難的質素。」對於護級，迪沙比表示：「我們只能加倍努力，我是誠實的人，老實說球隊有出色的球員，但目前他們在最壞的時刻。我們必須集中，取得一場勝仗⋯⋯問題在於心理。」

雲達雲：必須找回信心

熱刺守將雲達雲賽後亦認為球隊今仗表現不俗，但心理上承受具大壓力：「心理上，非常艱難。過去幾個月如是，我們未能在英超取勝，一直苦苦掙扎。我們必須找回信心，這真的非常困難，但我們必須確保找到。」