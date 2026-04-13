英超｜曼城作客車路士派3蛋 下輪與阿仙奴對決

曼城繼續於英超力追榜首的阿仙奴，「藍月」今晨作客車路士，憑下半場發力，17分鐘內連入3球，以3：0破敵。曼城賽後以6分鐘後阿仙奴兼少踢一場，下一輪兩軍將正面交鋒，這一場「6分波」將成為今季英超錦標誰屬最關鍵一戰。

曼城17分鐘內連入3球

曼城今晨作客車路士，開賽以主隊佔更多控球，16分鐘更有古古列拿於左路接應直線，射破藍月門將當拿隆拿的十指關，但古古列拿越位在先，入球無效。曼城於上半場中後段的攻勢有改善，39分鐘，尼高奧萊利於左路傳中，卓基順腳一抽，但被車路士門將山齊士沒收。45分鐘，安東尼施美安由右路一路帶入中間起腳，被車路士守將擋到後斜出。兩軍半場互無紀錄。

車路士0：3曼城。美聯社

曼城面對車路士全取3分，繼續力追阿仙奴。美聯社

曼城踢少場下落後阿仙奴6分，下一輪兩軍將正面交鋒。美聯社

曼城比阿仙奴踢少場落後6分

曼城下半場17分鐘內連入3球，先是奧萊利於51分鐘接應右路傳中，為「藍月」頂成1：0；馬克古希於57分鐘在禁區內窄位射成2：0。68分鐘，謝利美杜古於前場逼甩摩西斯卡些度的腳下球，隨即帶入禁區內為曼城射成3：0曼城賽後以19勝7和5負得64分，續排次席，踢少1場下落後阿仙奴6分。車路士則以13勝9和10負得48分，排在第6位。

曼城下一輪將於主場與阿仙奴正面對決，這場爭標關鍵戰會於香港時間4月19日晚上11點半上演。曼城尚餘7場對手為阿仙奴、般尼、修咸頓、愛華頓、賓福特、般尼茅夫以及阿士東維拉。阿仙奴尚餘6場對手為曼城、紐卡素、富咸、韋斯咸、般尼以及水晶宮。