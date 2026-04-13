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英超｜迪沙比首演 熱刺吞敗跌落第18位 落後安全區2分

足球世界
更新時間：00:32 2026-04-13 HKT
發佈時間：00:32 2026-04-13 HKT

剛換上新帥的熱刺表現沒有起色，球隊昨晚由迪沙比首次領軍作客新特蘭，最終以0：1落敗。護級重要對手之一的諾定咸森林則以1：1逼和阿士東維拉。熱刺賽後以30分排在第18位，落後安全區兩分。

由於韋斯咸於於周五深夜以4：0擊敗狼隊，熱刺少踢一場下被「鎚仔幫」反壓暫列第18位。周日晚上出場的熱刺只要全取3分，便能將第17位搶回來，但事與願違。這支英超「Big 6」豪門，作客新特蘭全失3分。

新特蘭1：0熱刺。美聯社
新特蘭1：0熱刺。美聯社
迪沙比首演，熱刺吞敗。美聯社
迪沙比首演，熱刺吞敗。美聯社
熱刺護級勢危。美聯社
熱刺護級勢危。美聯社

迪沙比首次點兵排出4-3-3陣式，由於一號門將維卡里奧仍未傷癒，以堅士基把關，前線則由李察利臣、蘇蘭基和高路梅安尼攻堅。首先取得具威脅埋門的是新特蘭，主隊於19分鐘有波貝比接應左路傳中，但他的頭槌攻門高出。21分鐘，熱刺一度獲得12碼，但球證翻看VAR後改判取消。之後的攻勢仍以新特蘭一方較有威脅，包括格列沙加於32分鐘在禁區邊的遠射僅僅斜出。兩軍半場互無紀錄。

梅基尼助新特蘭奠勝

新特蘭於61分鐘打破僵局，洛迪梅基尼於右路帶入中路，熱刺球員沒有埋身阻截下，梅基尼於禁區頂起腳射門，皮球省中熱刺守將改變方向，收死熱刺門將堅士基。熱刺於下半場補7分鐘，有柏度樸路於禁區邊勁射，但被新特蘭門將羅夫斯托走。最終熱刺以0：1不敵新特蘭。

森林逼和維拉取重要1分

同日另一場，排在第16位的諾定咸森林主場迎戰阿士東維拉，客軍憑森林中場梅里路的烏龍球於23分鐘領先，但森林於38分鐘由尼高威廉斯扳平，兩軍最終各一言和，森林取得護級寶貴的1分。

熱刺賽後以7勝9和16負得30分，正式跌落第18位，落後安全區、第17位的韋斯咸2分，落後第16位的森林3分。聯賽尚餘6輪，熱刺餘下對手包括白禮頓、狼隊、維拉、列斯聯、車路士，以及煞科日主場迎戰愛華頓。

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