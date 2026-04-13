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港超聯｜傑志提早4輪封王 主帥卡迪朗感謝會長 中場核心伊拿拉文迪預告留隊

足球世界
更新時間：08:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-13 HKT

港超聯周日（12日）大局已定。由於競爭對手理文在較早前的賽事被北區逼和，令傑志賽前只需取得1分即可重奪冠軍。最終「藍鳥」在主場憑藉利安度及黃皓雋各建一功，以2:0擊敗標準流浪，以16勝2和的不敗戰績豪取50分，提早於4輪爭標組賽事開始前，強勢重奪失落兩季的聯賽冠軍。賽後主帥卡迪朗與中場核心伊拿拉文迪難掩興奮，前者感觸致謝會長伍健的信任，後者更向球迷大派定心丸預告留隊。

首年接掌傑志帥印即奪得個人執教生涯首項錦標，卡迪朗賽後百感交集。回想12個月前仍在前東家深陷降班漩渦，他直言：「這就是足球，去年我經歷了8場不勝的低谷，處境艱難時無人問津；今年卻帶領球隊取得15連勝。我還是同一個教練，感謝伍生（伍健）在我最困難時給予信任，我只能以不斷努力來回報他。」談及餘下4場聯賽，卡迪朗坦言在提早奪冠下，或會進行輪換，給予年輕球員及後備兵更多上陣機會。

至於今季加盟後表現八面玲瓏、被視為球隊「中場雙核心」之一的星級外援伊拿拉文迪，對球隊重奪聯賽錦標感到欣喜。他強調球隊不會在餘下賽事鬆懈，誓要以不敗姿態完成球季。展望來季傑志將重返亞洲賽舞台，這位前西班牙國腳表示期待，並親口透露留隊意向：「傑志是香港最重要的球會之一，絕對值得在亞冠2中佔一席位。我在香港生活得很開心，接下來會與球會商討未來，希望能繼續為球隊征戰亞冠2的比賽。」

傑志今季聯賽表現無可挑剔，惟盃賽成績稍遜，傑志在日前聯賽盃決賽中以1:2不敵理文。卡迪朗承認球隊表現仍有進步空間，但他強調：「聯賽冠軍始終是最重要的，這證明了我們是全港最出色的球隊。」

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