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港超聯｜利安度黃皓雋建功 傑志2:0挫流浪 提早4輪強勢封王

足球世界
更新時間：21:02 2026-04-12 HKT
發佈時間：21:02 2026-04-12 HKT

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）尾場上演爭標決定戰，坐鎮主場的傑志迎戰標準流浪。受惠於次席的理文同日下午失分，傑志今仗只需保持不敗即可封王。最終「藍鳥」憑利安度先開紀錄，加上黃皓雋補時階段「埋齋」，以2:0擊敗流浪。傑志全取3分後，在尚餘4場「爭標組」賽事下，以14分巨大優勢拋離理文，提早4輪強勢奪得2025/26球季港超聯冠軍。

由於理文早前被高力北區戲劇性逼和，傑志今仗只要取得1分便能提前登頂。面對大好形勢，傑志眾將開賽後未有急躁，反而耐心控制比賽節奏，逐步尋找破門良機。戰至38分鐘，「藍鳥」終於打破僵局，利安度把握門前機會施射破網，助球隊半場領先1:0。易邊後雙方一度陷入膠著，直至下半場補時階段，黃皓雋於禁區內精彩轉身勁射破網，為傑志鎖定2:0勝局。經此一役，傑志今季以16勝2和的不敗戰績豪取50分，憑藉領先次席理文14分的絕對優勢，提早4輪強勢封王。

隨着球證鳴笛完場，傑志正式宣告重奪聯賽寶座。全隊上下陷入瘋狂，球員在草地上大開香檳慶祝。首年接掌帥印便領軍奪冠的主帥卡迪朗，被一班興奮的愛將拋去空中，更以飲料「洗禮」全身。大批入場支持的球迷亦難掩激動，與職球員一同在主場分享封王的喜悅，場面熱鬧。

記者：楊功煜

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