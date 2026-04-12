港超聯｜補時瘋狂炮製4入球 北區3:3絕平理文 傑志今晚保不敗即封王

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）上演重頭戲，新鮮出爐「聯賽盃」冠軍理文作客硬撼聯賽第三的高力北區。雙方在法定時間賽和1:1，惟長達15分鐘的補時階段卻掀起全場最高潮，兩軍合共炮製4個入球。最終北區憑艾路保利達轟入「世界波」，戲劇性以3:3逼和理文。理文痛失兩分後，落後踢少一場的榜首傑志11分，意味傑志今晚6時主場迎戰標準流浪只需保持不敗，即可提早4輪封王。

擁主場之利的北區開賽即先聲奪人，在場面上屢次壓制對手。然而，受壓的理文卻於37分鐘反客為主先開紀錄，艾華頓勁射中楣彈出，米基爾頭槌補中，助客軍半場領先1:0。易邊後北區傾力反撲，戰至78分鐘終獲回報，艾利安策動快速反擊後橫傳，古杜拉順勢燙射破網，為北區扳平1:1。

賽事精華全數濃縮在長達15分鐘左右的補時階段，兩軍狂攻對手大演入球騷。補時第2分鐘，北區外援格蘭特起腳被理文門將撲出不遠，卡迪門前補射入網，助主隊一度反超前2:1。惟北區後衞卡路士隨後在禁區內犯手球被罰12碼，理文由米基爾操刀中鵠，加上立花稜也後上勁射得手，理文在劣勢下奇蹟反先3:2。

正當以為大局已定，未有放棄的北區在補時第13分鐘上演絕地反擊，艾路保利達把握最後一擊轟入「世界波」，最終帶領北區戲劇性以3:3逼和理文。理文慘遭絕平後爭標形勢極度被動，目前落後少踢一場的傑志11分；傑志今晚6時坐鎮主場迎戰標準流浪，只要力保不敗取得1分，即可提早4輪登上聯賽寶座。