英超│曼城今晚作客車路士 兩大數據證明必袋3分 當拿隆馬：會俾壓力阿仙奴﹗

阿仙奴在周六英超全失3分，令英超冠軍之爭再次出現懸念，大前提要次席曼城把握機會今晚作客擊敗車路士，將差距縮窄至6分。藍月各賽事近12次對車路士都保持不敗，加上領隊哥迪奧拿向來4月領軍成績特別醒神，兩大數據證明3分志在必得，門將基安盧基當拿隆馬亦指他們會贏波，向槍手施壓。(Now621、611台今晚11:30直播)

曼城近12次對車路士9勝3和

英超冠軍之爭出現轉機，阿仙奴周六主場1:2不敵般尼茅夫，領先曼城9分但踢多2場，加上雙方下周就會在後者主場正面交鋒，形勢隨時完全逆轉。藍月今場如果作客擊敗車路士，就將分差縮減至6分，藍戰士雖然是「Big6」之一，整體實力出眾，但客軍有2大利好因素支持。首先曼城各賽事近12次對車路士不敗，取得9勝3和的壓倒性優勢，包括近4季英超到訪史丹福橋球場收錄3勝1和。

哥迪奧拿4月份成績最好

其次哥迪奧拿於4月份的領軍成績特別醒神，他歷來帶領曼城於4月取得79%的勝率，成績最好的月份。今年曼城於4月踢了一場比賽，在英格蘭足總盃4:0大勝勁敵利物浦，按走勢今場3分穩袋，門將當拿隆馬亦表示會給予阿仙奴壓力：「命運並不掌握在我們手中，但我們會努力堅持到最後，給他們(阿仙奴)施加壓力。對我們來說，今場和下輪(對槍手)至關重要。」

哥迪奧拿帶領曼城於4月份的成績最佳。路透社

哥迪奧拿帶領曼城於4月份的成績最佳。路透社

哥迪奧拿率曼城於4月份的勝率達到79%。路透社

哥迪奧拿率曼城於4月份的勝率達到79%。路透社