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英超│伊戈泰亞高梅開二度破紀錄成新蜂王 挑戰夏蘭特做金靴

足球世界
更新時間：14:28 2026-04-12 HKT
發佈時間：14:28 2026-04-12 HKT

賓福特射手伊戈泰亞高(Igor Thiago)在周六英超梅開二度，雖然未能領軍全取3分，主場僅2:2賽和愛華頓，但他於今季英超已累積21個入球，創隊史單季英超入球紀錄成為新「蜂王」，同時又是英超史上首位單季入20球或以上的巴西球員。而此子追至落後英超射手榜榜首的艾寧夏蘭特僅差一球，挑戰成為今屆金靴得主。

伊戈泰亞高單季21球成新蜂王

伊戈泰亞高面對愛華頓時梅開二度，將今季英超入球總數增至21球，成為賓福特隊史革季英超入球最多的球員，舊紀錄由麥比奧莫和艾雲東尼共同保持，兩人分別卡2024至25球季、22至23球季單季入20球。這名24歲中鋒除了成為新「蜂王」，更成英超最強巴西射手，是歷來首位單季入20球以上的森巴球員，而過去在單季英超取得最多入球的巴西兵，是入15球的馬菲奧斯根夏、羅拔圖法明奴和加比爾馬天尼利。

與夏蘭特爭做神射手

而伊戈泰亞高亦直接挑戰曼城神鋒艾寧夏蘭特，爭奪英超金靴寶座。後者以22球暫時於射手榜領放，泰亞高差一球排第2，第3位的安東尼施美安只有15球，相信今屆神射手是夏蘭特和泰亞高之爭。

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