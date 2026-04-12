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德甲│柏林聯輸波換帥 馬莉艾達接手至季尾 5大聯賽首位女性教頭

足球世界
更新時間：13:56 2026-04-12 HKT
發佈時間：13:56 2026-04-12 HKT

柏林聯周六德甲作客1:3不敵榜尾海登咸，將聯賽不勝走勢增至3場，踏入26年14輪聯賽僅2勝，球會賽後宣佈解僱教頭巴恩加特，委任U19教頭馬莉艾達(Marie-Louise Eta)領軍至季尾，後者成為五大聯賽首位女性教頭。

馬莉艾達任柏林聯看守教練

面對包尾大幡海登咸，柏林聯輸1:3，近3輪聯賽僅得1和2負，歇冬後14輪只得2勝5和7負，排名已下滑至11位，比降班區域僅多7分，捲入護級漩渦。該隊賽後逐解僱教頭巴恩加特和2名助教，委任U19青年軍主帥馬莉艾達成為看守教頭，領軍出戰餘下5輪德甲比賽，避免成績和排名進一步下滑。馬莉艾達早前已確認今夏將會成為柏林聯女子隊教頭，如今臨時接手男子隊，完成任務後將會按原定計劃帶領女子隊。

今夏接手柏林聯女子隊

柏林聯體育總監希迪感謝馬莉艾達願意暫時接手：「球隊在下半季聯賽僅得2勝，我們對此十分失望，無法相信現有教練團可以將局勢扭轉，所以決定調整，重新出色。我們很高興馬莉艾達願意在今夏接手女子隊前，臨時接手這任務。」馬莉艾達成為德甲和五大聯賽首位女性教頭，她在2023年時曾出任柏林聯助教，成為德甲和五大聯賽中首位女助教，而24年柏林聯時任教練比利卡停賽3場，馬莉艾達當時接手傳媒部份的工作，負責應對媒體。

馬莉艾達接掌柏林聯至季尾。法新社
馬莉艾達接掌柏林聯至季尾。法新社
馬莉艾達接掌柏林聯至季尾。法新社
馬莉艾達接掌柏林聯至季尾。法新社
馬莉艾達成為德甲和五大聯賽首位女性教頭。法新社
馬莉艾達成為德甲和五大聯賽首位女性教頭。法新社
馬莉艾達成為德甲和五大聯賽首位女性教頭。法新社
馬莉艾達成為德甲和五大聯賽首位女性教頭。法新社

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