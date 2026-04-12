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德甲│拜仁最快下周封王 高柏尼叫球員從零開始

足球世界
更新時間：12:58 2026-04-12 HKT
發佈時間：12:58 2026-04-12 HKT

拜仁慕尼黑在周六德甲作客5:0大勝聖保利，加上次席多蒙特主場0:1不敵利華古遜，前者將榜首領先優勢擴大至12分。如果蜂軍在下輪失分，而拜仁主場擊敗史特加，就可以提早4輪封王，成為今屆4大聯賽首支奪冠球隊，但教練高柏尼就叫球員從零開始，不要被成績蒙蔽，接下來仍要交出好表現。

拜仁領先12分 最快下周封王

今場拜仁5球大勝聖保利，29輪聯賽狂轟105球，打破德甲單季入球紀錄之餘，還進一步靠向聯賽冠軍。由於次席多蒙特地頭對利華古遜全失3分，拜仁將榜首優勢擴大至12分，如果他們下周主場擊敗史特加，而蜂軍造訪賀芬咸失分，就可以提早4輪篤定成為冠軍。

拜仁叫胡做三冠王

而拜仁除德甲外，還在爭逐歐聯和德國盃，高柏尼就叫球員不要被聯賽成績充昏頭腦：「打破入球紀錄後，這篇章已完成了。我們要從零開始，全力以赴直到完成球季。之後再進入下一季，努力讓球隊變得更好。」

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