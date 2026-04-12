英超│利物浦超新星安古莫夏掘起及時 史洛特指靠佢逆轉PSG
更新時間：12:31 2026-04-12 HKT
發佈時間：12:31 2026-04-12 HKT
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利物浦在周六英超主場2:0擊敗富咸，終止各賽事3連敗走勢，17歲鋒線超新星安古莫夏(Rio Ngumoha)表現出眾，攻入一球個人表演式的入球。該隊教練史洛特賽後對此子讚不絕口，更矢言他已準備好在周二歐聯對巴黎聖日耳門時正選上陣，依靠他的個人能力去完成逆轉任務。
史洛特稱安古莫夏準備好正選鬥PSG
安古莫夏今場出任正選，並於36分鐘取得精彩入球，他持球推進從左路殺入禁區，最後一下向右一拖，再隨即起右腳彎入遠柱網仔，為利物浦先開紀錄之餘，更以17歲225日之齡成為紅軍歷來於主場晏菲路球路最年輕英超入球球員。而此子全場還有2次關鍵傳球、2次傳中、1次長傳，防守上亦有解圍和封阻射門各1次，表現出眾。
一對一實力出眾對強隊有利
紅軍上周於歐聯8強首回合作客0:2完敗予巴黎聖日耳門，主教練史洛特旨意安古莫夏在周二次回合領軍逆轉：「我認為他已準備好正選上陣。他已不再是季初那位是累積一隊經驗的年輕球員，而是一位我可以在任何比賽選擇的球員。」史帥還指安古莫夏在一對一中佔據主對，擁有與眾不同的特質，這點面對強敵時十分重要。
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