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英超│超級電腦分析曼城後上封王 阿仙奴球迷建議即時炒阿迪達

足球世界
更新時間：11:40 2026-04-12 HKT
發佈時間：11:40 2026-04-12 HKT

阿仙奴在周六英超主場1:2不敵般尼茅夫，雖繼續以9分之差在榜首領放，但比曼城踢多2場。該隊於本土比賽已3連敗，狀態令人擔心，有數據網站運用演算法模型作分析，認為藍月將以1分之差反壓槍手奪冠。槍迷認為主教練阿迪達要為球隊越差負責，有人指現時立即辭退他，兵工廠還有機會奪冠。

曼城1分壓過阿仙奴封王

阿仙奴不敵般尼茅夫後，32輪積70分排首位，比61分的曼城多9分，然而後者踢少2輪，他們如果在今晚作客擊敗車路士，下周天王山之戰主場贏槍手，加上另一場對水晶宮未踢的補賽全取3分，已經追平積分。再者槍手於本土比賽已3連敗，藍月則2連勝，走勢截然不同。著名數據網站《FindSisterSites》運用演算法模型分析，認為曼城最終以81分封王，阿仙奴以80分排第2，曼聯就70分居第3，緊接是阿士東維拉、車路士和利物浦。

槍迷都質疑阿迪達執教能力

眾多阿仙奴球迷亦擔心球隊的情況，知名阿仙奴球迷頻道《AFTV》在不敵般尼茅夫後訪問了多位槍迷，不少人將矛頭指向阿迪達，認為他才是拖累球隊的人，有人建議：「我們有一支不錯的球隊，但主教練不行。如果現在換掉阿迪達，仍有機冠機會。像沙比阿朗素這樣的教練目前可以接手，知道如何贏波。」還有球迷指槍手更多依賴曼城狀態下滑去爭冠，而非阿迪達的執教能力。

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