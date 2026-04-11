英超│阿仙奴主場1:2負般尼茅夫 本土賽事3連敗

英超爭冠進入最後直路，榜首阿仙奴先吃悶棍，周六早場主場對般尼茅夫在先失一球下，一度靠約基利斯射入12碼扳平，可是之後再失一球輸1:2，全失3分。槍手於本土賽事已3連敗，下周末更在聯賽作客次席曼城上演天王山大戰，信心或受影響。

阿仙奴收錄今季第2場英超主場敗仗

阿仙奴今場安排夏維斯出任進攻中場，從後未援前鋒約基利斯，馬度基和加比爾馬天尼斯兩旁支援。然而這個進攻組合效果平平，甫接戰被般尼茅夫反客為主，17分鐘更先失守，19歲小將高洛比接應左閘阿祖安杜法特的傳中，遠柱抽射破網。槍手於35分鐘扳平，他們在一次角球攻勢中混戰起腳，皮球省中般尼茅夫中場賴恩基士堤的手臂獲12碼，射手約基利斯主射中鵠追成1:1。

連續3輪本土比賽落敗

下半場槍手加強攻勢，但未算太入肉，更於74分鐘再失守，被客軍中場阿歷斯史葛後上入禁區燙射破網，最終輸1:2。槍手上周末於英格蘭足總盃作客1:2不敵英冠修咸頓，國際賽期前又在聯賽盃決賽淨吞曼城2蛋失冠，今場又錄得本季第2場英超主場敗仗，連續3場本土賽事落敗，狀態未如理想。

下周作客曼城

這支倫敦球會下一場本土比賽，就是英超作客次席曼城。今場賽後槍手續以70分排榜首，領先藍月9分但踢多2場，信心和士氣或受影響。