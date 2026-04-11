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英超│利物浦今晚對富咸爭取止連敗 史洛特稱獲高層支持 「大家有共識要換代」

足球世界
更新時間：18:44 2026-04-11 HKT
發佈時間：18:44 2026-04-11 HKT

利物浦於各賽事已3連敗，主教練史洛特備受壓力，今晚英超主場對富咸沒有失分空間。然而史帥周五出席賽前記者會時指，自己仍然得到高層們的支持，並指大家一早已有共識在前功勳教頭高普於24年夏天離任後，球隊會進入過度期，成績不穩在所難免。

史洛特指獲高層支持

剛周中歐聯利物浦不敵巴黎聖日耳門，各賽事連輸3場，本季所有比賽第16次落敗，主教練史洛特面對巨大壓力。外界傳這名荷蘭籍教頭帥位不穩，完季後無論成績如何都會被辭退，但他周五表示他獲高層支持：「有時候你不需要向對方親口說『我愛你』，但仍能真切地感受到這份支持。從我來到這裡的第一天起，就一直能感受到這份支持。我不能透露我們內部的溝通內容，但我們的看法是一致的。」

紅軍高層早預計成績會不穩定

同時史帥指他和紅軍高層早已有共識，高普離任後球隊會有過度期，成績一定會呈現不穩，上季取得英超冠軍並不代表這階段不會出現，只是延緩了。

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