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港超聯｜兩將傷出堅sir嘆打擊仍全力面對賽事 鐘偉強「開齋」望助球隊再闖亞洲賽

足球世界
更新時間：18:38 2026-04-11 HKT
發佈時間：18:38 2026-04-11 HKT

周六先有大埔作客對東區，綠戰士雖憑盧卡斯、陳肇鈞和鐘偉強各建一功下，以3:1擊敗東區，但亦有代價，米基爾古圖斯和羅振庭半場傷出，大埔主帥李志堅坦言有打擊，但仍會盡力調動球員踢好之後的比賽，而今戰「開齋」的鐘偉強也希望可以延續好狀態，助球會再奪亞洲賽資格。

2將傷出堅sir嘆大打擊 盡力調配人手應付之後比賽

大埔今戰上半場便有2將接連傷出，米基爾古圖斯膊頭受傷離場，頂替他的羅振庭亦未夠半場便因傷退下火線，堅sir賽後表示較為擔心米基爾古圖斯的傷勢：「我諗米基爾古圖斯我擔心啲嘅，因為始終佢喐唔到個膊頭，要去咗醫院照我先唔知，咁阿庭個膝頭佢話冇聲嘅咁，不過膝頭哥都唔知啊。」他亦苦笑表示：「成日都好大打擊啊！」

目前大埔在積分榜上位列第3，但落後榜首的傑志16分，而提早宣告無緣衛冕，堅sir也坦言肯定會專注於足總盃，雖然受傷兵問題困擾，但仍會盡力調動可用人手全力應付之後爭標組和盃賽：「職業足球比賽我哋都係要盡全力，當然即係人手嗰啲要去調配同平衡，我都唔覺得要放軟手腳。」

 

鐘偉強賽季「開齋」 望為球隊爭亞洲賽資格

今戰鐘偉強後備上陣表現亮眼，除了為球隊攻入一球外，亦對東區構成不少威脅，更獲今場最佳球員，被問到對此有什麼感受時他表示：「開齋啦今年，希望黎緊爭標組再足總盃可以一路贏落去，就算爭標組聯賽第一就好難啦，希望盡量贏北區同理文，慢慢上翻2、3啦，最緊要係贏埋足總盃嘅淘汰賽同之後決賽，希望大埔下年繼續踢亞洲賽。」

 

 

記者/攝影:魏國謙

 

 

 

 

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