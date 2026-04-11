法甲│普巴時隔5個月復出 惟回歸摩納哥即大敗終止5連勝走勢

前曼聯中場保羅普巴(Paul Pogba)時隔5個月重返綠茵場，周五法甲為摩納哥後備上陣，第4次披起後者的球衣，他矢言有信心逐步恢復最佳狀態。然而這名33歲法國星將腳頭麻麻，摩納哥今仗作客1:4大敗予巴黎FC，各賽事5連勝走勢告終。

普巴回歸踢21分鐘毫無表現

今場摩納哥作客巴黎FC，半場已落後1:3，到69分鐘換入克服小腿肌肉傷患回歸的保羅普巴。此子時隔5個月重返綠茵場，久疏戰陣表現平平，進攻上沒有任何貢獻，防守亦僅得1次解圍，踢了21分鐘都未能入局，球隊最終亦大敗1:4。然而普巴表示有信心回復最佳狀態：「我感覺非常好，會努力爭取出場時間。最重要是逐步恢復狀態，我有信心可以做到。」

摩納哥錄逾4個月聯賽最大敗仗

可是他的腳頭平平，摩納哥賽前於各賽事收錄5連勝，法甲更連贏7場，但今場即遭逢大敗，取得去年11月尾以來聯賽最大敗仗。

普巴回歸，摩納哥即大敗。法新社

摩納哥1:4不敵巴黎FC。法新社

摩納哥1:4不敵巴黎FC。法新社