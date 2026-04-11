法甲│普巴時隔5個月復出 惟回歸摩納哥即大敗終止5連勝走勢
更新時間：16:58 2026-04-11 HKT
發佈時間：16:58 2026-04-11 HKT
發佈時間：16:58 2026-04-11 HKT
前曼聯中場保羅普巴(Paul Pogba)時隔5個月重返綠茵場，周五法甲為摩納哥後備上陣，第4次披起後者的球衣，他矢言有信心逐步恢復最佳狀態。然而這名33歲法國星將腳頭麻麻，摩納哥今仗作客1:4大敗予巴黎FC，各賽事5連勝走勢告終。
普巴回歸踢21分鐘毫無表現
今場摩納哥作客巴黎FC，半場已落後1:3，到69分鐘換入克服小腿肌肉傷患回歸的保羅普巴。此子時隔5個月重返綠茵場，久疏戰陣表現平平，進攻上沒有任何貢獻，防守亦僅得1次解圍，踢了21分鐘都未能入局，球隊最終亦大敗1:4。然而普巴表示有信心回復最佳狀態：「我感覺非常好，會努力爭取出場時間。最重要是逐步恢復狀態，我有信心可以做到。」
摩納哥錄逾4個月聯賽最大敗仗
可是他的腳頭平平，摩納哥賽前於各賽事收錄5連勝，法甲更連贏7場，但今場即遭逢大敗，取得去年11月尾以來聯賽最大敗仗。
最Hit
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
2026-04-10 12:58 HKT
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
2026-04-10 17:00 HKT
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
2026-04-09 15:32 HKT