英超│迪沙比熱刺生涯以18位起步 指外界錯重點 有信心調整一事就可以護級成功

隨住韋斯咸在周五英超贏波升上17位，熱刺新帥迪沙比(Roberto De Zerbi)明晚首秀率隊於聯賽作客新特蘭，將會以降班區的18位起步，未出賽先在心理層面受打擊。這名意大利籍教頭指外界總是談論他的比賽風格和戰術，但大家都錯重點，護級最重要是心理質素，他已處理好這方面的問題，加上球員有質素，有信心領軍護級。

迪沙比英超生涯首次跌入降班區

熱刺在本輪前排英超積分榜第17位，但身後的韋斯咸在周五先出場，主場4:0大勝狼隊，2分壓過他們升上17位，球隊就跌落18位，是熱刺自2015年8月以來，首次跌入降班區域。而迪沙比的首秀就以18位起步，是他英超生涯首次落到降班區，但他並不擔心：「如果你看過他們之前對利物浦和馬德里體育會的比賽，就知道球隊有實力，也展現了正確的精神。我們必須認真踢滿90分鐘，必須相信自己。」

重視心理質素 戰術只談三個原則

在迪沙比落實成為熱刺新帥後，外界談論他複雜的壓逼踢法和進攻套路，未必適合護級戰。這名曾執教白禮頓的意大利教頭指大家都錯重點：「大家總是談論太多開於比賽風格、戰術安排等。但足球最重要的部心是心理質素，在熱刺目前的處境下，就更加重要。我加入球隊後，見到球隊充滿活力、激情，我們在會議室內只談了兩、三個原則，大家的思路都很清晰，所以我對此很樂觀。」熱刺明晚(12日)9點，將會作客新特蘭。(Now621台周日晚上9:00直播)