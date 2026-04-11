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西甲│麥巴比被批踭見血都無12碼 皇馬不滿怒斥 教練：上到月球都會判罰﹗

足球世界
更新時間：15:10 2026-04-11 HKT
發佈時間：15:10 2026-04-11 HKT

周五西甲，皇家馬德里主場1:1僅和基羅納，未能全取3分，完場前更出現爭議一幕，主隊前鋒基利安麥巴比(Kylian Mbappe)持球闖入禁區，被對方守將批踭擊中面部流血受傷，但球證艾拔路拉沒有判罰，VAR亦無介入。皇馬上下對此非常不滿，教練艾比路亞指這情況就算上到月球，都會判罰12碼，自己解釋不到球證和VAR為合沒有表示。

麥巴比被批踭見血

爭議一幕發生於比賽87分鐘，當中麥巴比持球殺入禁區，他扭過一名基羅納守將後再變向往中路推進，補位的另一客軍後衛域陀利斯手踭向後伸，擊中麥巴比的面部，後者隨即痛苦倒地掩面，但球證艾拔路拉表示沒有犯規，VAR亦無介入，比賽繼續。麥巴比之後起身接受治療，右邊眼眉對上位置損傷出血，確認被批踭。

艾比路亞：上到月球都係12碼﹗

皇馬對此非常不滿，賽後怒斥賽會不公平，教練艾比路亞直指：「我不能理解這決定。這肯定是12碼，在地球如是，在月球都是極刑。我相信沒有人理解VAR何時會介入。」他續指球隊今季遇到很多相同的情況，一次又一次，上周對馬略卡亦試過，始終沒有改變。

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