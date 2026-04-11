西甲│皇家馬德里1:1基羅納 麥巴比做黑腳 兼首次連續4輪聯賽無入波

周五西甲，皇家馬德里主場對基羅納，在先入一球下被逼和1:1，踏入4月後仲未贏波，各賽事只得1和2負。而該隊攻擊皇牌基利安麥巴比(Kylian Mbappe)今場搏老命都未能取得入球，連續4輪聯賽無士哥是其職業生涯首先，更重要是他近4次為皇馬正選出場，球隊都贏唔到，成為黑腳。

皇馬踏入4月未贏過

皇馬今場大部份時間圍攻基羅納，取得61%控球率，22次起腳有9次命中目標，並靠中場費達歷高華維斯禁區外的炮彈式勁射先開紀錄。然而他們錯失其他入球機會，並走漏客軍中場湯馬士林馬，讓他取得扳平入球，最終贏形勢下失分，僅賽和1:1。銀河艦隊踏入4月後不勝，各賽只得1和2負，而他們在西甲於踢多一輪的情況下，落後榜首巴塞隆拿6分，要後上奪冠難度極高。

麥巴比近4次正選 皇馬都贏唔到

該隊攻擊皇牌麥巴比今場踢得十分努力，踢足90分鐘有5次攻門，其中2次命中目標，但錯失1次絕佳機會沒有進帳。這名法國星將已連續4輪西甲無士哥，是他職業生涯首次連續4輪聯賽都沒有入球。而他更成為銀河艦隊的黑腳，他近4次正選出場皇馬都贏唔到，只有1和3負的劣績，反觀球隊期間在他沒有正選上陣的7場比賽中，取得6勝1負，包括歐聯雙殺曼城，現階段顯示他做後備或缺陣，皇馬反而踢得更好，取得攻守平衡。