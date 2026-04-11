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英超│韋斯咸4:0狼隊升上第17位 熱刺跌落降班區

足球世界
更新時間：13:43 2026-04-11 HKT
發佈時間：13:43 2026-04-11 HKT

周五英超獨腳戲，韋斯咸大開殺戒，憑守將馬夫洛柏路斯和前鋒卡斯迪蘭奴斯各入2球，主場4:0大勝狼隊，終止各賽事4場不勝走勢。這支倫敦球會全取3分後，2分之差壓過明晚(12日)才出場的熱刺，暫時升上積分榜第17位，後者跌落18位，正式跌入降班區。

韋斯咸4球大炒狼隊升上17位

韋斯咸今場面對包尾大幡狼隊，展現高水平的把握力，7次中目標攻門就把握其中4次，在預期入球值(xG)為2.35球之下攻入4球，中堅馬夫洛柏路斯和中鋒卡斯迪蘭奴斯都梅開二度，大勝4:0取得護級關鍵3分。該隊過去4場聯賽和足總盃不勝，只計法定時間僅得3和1負的走勢，今場在英超進入最後直路之際取勝，總算舒一口氣。

熱刺明晚出場作客新特蘭

而他們全取3分後，32輪累積32分，2分壓過熱刺升上第17位，「上水」暫時擺脫降班區域。而明晚才出場作客新特蘭的熱刺，以18位出戰，以巨大壓力面對這場關鍵戰，他們已連續13輪英超不勝，踏入2026年於聯賽未贏過。

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