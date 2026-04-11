周末睇波手冊｜迪沙比接手熱刺首戰鬥新特蘭望開門紅 車路士硬撼曼城上演「雙藍會」

歐賽八強第首輪完結，周末重返各大聯賽，周六英超先有阿仙奴和利物浦分途出擊，分別鬥般尼茅夫和富咸，周日有迪沙比迎接手熱刺後首戰，作客鬥新特蘭力爭開門紅，同日稍慢更有車路士主場鬥曼城，藍獅必全力出擊力保歐聯資格。

迪沙比接熱刺「爛攤子」 力爭直取新特蘭奪開門紅

熱刺今年狀態大插水，年初解僱戰績不佳的湯馬士法蘭，之後杜陀易帥後情況依然未見有改善，執教僅44日後再遭辭退，在餘下僅剩7場賽事下，熱刺宣佈由迪沙比接掌帥印，然而相信工作亦並不簡單，深陷降班漩渦的熱刺目前僅得29分名列17，比在降班區的韋斯咸多1分，首戰作客對上新特蘭亦並不容易，「黑貓」今季聯賽主場15戰僅輸3場，但為確立帥位兼帶領球隊走出降班危機，必然會使出渾身解數爭分。

車路士硬撼曼城 爭分保歐聯席

車路士最近戰績平平，除了在聯賽盃大炒英甲球會維爾港7:0外，最近聯賽和歐聯賽場都表現麻麻，歐聯更被巴黎聖日耳門2回合合計8:2踢出局，聯賽先後不敵紐卡素和愛華頓，在積分榜以48分位列第6，僅領先第7和第8的賓福特和愛華頓2分，來季歐賽資格亮起紅燈，今戰鬥最近先在聯賽盃擊敗阿仙奴封王，之後再在足總盃4:0大勝利物浦的曼城，相信對藍獅而言今戰必然是一場硬仗。

本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上7:30 英超 阿仙奴 對 般尼茅夫 Now621台

晚上9:30 德甲 多蒙特 對 利華古遜 Now639台

晚上0:00 意甲 AC米蘭 對 烏甸尼斯 Now638台

深夜0:30 英超 利物浦 對 富咸 Now621台

深夜0:30 西甲 巴塞隆拿 對 愛斯賓奴 Now632台

深夜0:30 德甲 拜保利 對 拜仁慕尼黑 Now639台

深夜2:45 意甲 阿特蘭大 對 祖雲達斯 Now638台

深夜3:00 西甲 西維爾 對 馬德里體育會 Now632台

周日

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上9:00 英超 水晶宮 對 紐卡素 Now623台

晚上9:00 英超 諾定咸森林 對 阿士東維拉 Now622台

晚上9:00 英超 新特蘭 對 熱刺 Now621台

晚上9:00 德甲 帕爾馬 對 拿玻里 Now632台

晚上11:30 英超 車路士 對 曼城 Now621台

深夜2:45 意甲 科木 對 國際米藺 Now638台