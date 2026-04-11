西甲｜美斯巴塞隆拿末期戰車拍買 保時捷Cayenne GTS開價百萬

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的豪華座駕向來深受球迷喜愛。近日，他於巴塞隆拿效力最後一季（2020-21球季）所駕駛的一部2021年款保時捷Cayenne GTS Coupe，即將進行公開拍賣，估價高達10萬英鎊（約105萬港元），勢必引起一眾車迷及球迷的激烈競投。

巴塞時期座駕狀態極佳

據拍賣行SBX Cars透露，這部在巴塞隆拿登記、現位於德國柏林的黑色保時捷，保養狀態極佳，行車里數僅為14,173英里。其搭載一副4.0公升雙渦輪增壓V8引擎，能爆發出453匹馬力，由靜止加速至時速60英里僅需3.9秒，最高時速可達168英里。車內配備繡有「GTS」字樣的座椅、Sport Chrono跑車計時套件、Bose音響系統及全景天窗等豪華配置，極具收藏價值。

名下靚車無數 收藏價值連城

事實上，美斯是不折不扣的「車癡」，其名下收藏的靚車多不勝數，當中不乏法拉利335 S Spider Scaglietti、Pagani Zonda Roadster、平治AMG GLE 63 S Coupe及瑪莎拉蒂GranTurismo MC Stradale等超級跑車，足見其對汽車的熱愛。

見證巴塞隆拿輝煌歲月

這部保時捷見證了美斯在巴塞隆拿17年輝煌歲月的最後時光。在2021年轉投巴黎聖日耳門前，他為這家西甲豪門上陣778次，攻入驚人的672球並交出303次助攻，帶領球隊贏得10次西甲冠軍、7次國王盃及4次歐聯冠軍，建立了無可取代的傳奇地位。如今，這位八屆金球獎得主正效力於美職聯的國際邁亞密，並有望在今夏迎來其職業生涯最後一屆世界盃。