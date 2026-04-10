英超｜維拉為摩根羅渣士標價8000萬鎊 曼聯阿仙奴車路士今夏掀爭奪戰

阿士東維拉的攻擊核心摩根羅渣士（Morgan Rogers）已成為今夏轉會市場上的「搶手貨」。據報，曼聯、阿仙奴及車路士等英超豪門均已燃起對這位23歲英格蘭國腳的興趣，預計將掀起一場價值高達8,000萬鎊（約8.4億港元）的轉會爭奪戰。

表現超卓 身價急升

羅渣士自上季以來，已交出24個入球及23次助攻的亮麗成績單，其出色的表現已確保他成為今夏世界盃英格蘭隊主帥杜曹（Thomas Tuchel）麾下的重要一員。他在世界盃上的發揮，無疑將進一步影響其轉會動向，但維拉已為他標上了驚人的8,000萬鎊價錢。

財困壓力 維拉或被逼割愛

儘管維拉在去年夏天成功與羅渣士續約至2031年，合約中更不設解約條款，令他們在談判中佔據主動。然而，球會正面臨巨大的財政壓力。為了符合英超的盈利與可持續發展規則（PSR），出售羅渣士將是緩解財困的有效方法。維拉在2022-23球季錄得1.2億鎊(約12.6億港元)虧損，2023-24球季亦虧損8,590萬鎊(約9.04億港元)，財政狀況岌岌可危。加上他們需將出售羅渣士所得利潤的20%支付給其前球會米杜士堡，高昂的標價亦是情有可原。

艾馬利：他是被侵犯的目標

羅渣士在場上的重要性，亦可從對手的「招呼」中體現。維拉領隊艾馬利（Unai Emery）早前曾表示，對手經常以粗野的攔截來阻止羅渣士：「摩根是我們非常重要的球員，他們有時會試圖踢他、阻止他，有時甚至接近黃牌或紅牌。」這位在場上被嚴密看管、在場外被豪門追逐的新星，其前途無可限量，今夏勢必成為轉會市場的焦點。