英超｜繼沙拿後紅軍再失重臣 利物浦證實羅拔臣季尾告別晏菲路

利物浦周四證實蘇格蘭國家隊隊長安德魯羅拔臣（Andy Robertson）將於本季結束後離隊，成為繼埃及前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）之後，又一位即將離開晏菲路的功勳球員。球會聲明中讚揚羅拔臣是「真正的利物浦傳奇」，並將以「傳奇」的身份告別默西賽德郡。

從侯城來投 締造輝煌

自2017年從侯城加盟以來，羅拔臣已在晏菲路效力九個賽季，為紅軍出戰373場。他是近年利物浦輝煌時期不可或缺的一員，協助球隊贏得兩次英超冠軍、一次歐聯冠軍、一次足總盃冠軍、兩次聯賽盃冠軍，以及世冠盃、歐超盃和社區盾等榮譽。球會聲明中表示：「在晏菲路九個非常成功的賽季後，這位蘇格蘭隊長將於今年夏天合約期滿後離開球會。」

曾遭熱刺撬角 矢志效忠

儘管羅拔臣的合約原定在2026年夏天到期，但他在三月時曾坦言，只要球隊仍需要他，他便會繼續留守晏菲路。今年一月，曾有消息傳出英超勁敵熱刺有意羅致他，但他當時表示：「顯然有球會對我有興趣，雙方球會也進行過討論，但我選擇留在利物浦，這是我作出的決定。」他強調：「我從未不忠誠。我在利物浦已付出了八年半或九年，只要球會需要我，我便會繼續努力。這一直是我的心態，這家球會給予了我一切，我也將我的一切奉獻給了這家球會。」

紅軍面臨雙線作戰困境

羅拔臣的離隊消息，無疑為正經歷狀態下滑的利物浦帶來更多隱憂。目前，紅軍在歐聯八強首回合中以0:2落後巴黎聖日耳門，次回合需在主場背水一戰。而在英超聯賽中，他們亦面臨巨大壓力，暫列第五，僅領先第六位的車路士一分，領先第七位的賓福特三分，下季歐聯資格仍未穩妥。球會已明確表示，在賽季結束前，羅拔臣將會「全力以赴」，幫助球隊盡可能地成功結束2025-26賽季。