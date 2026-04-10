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足球｜啟德主場館8月再續足球狂熱 拜仁慕尼黑登陸香港鬥阿士東維拉

足球世界
更新時間：16:21 2026-04-10 HKT
發佈時間：16:21 2026-04-10 HKT

去年有多支國際級足球勁旅訪港，上演連場好戲，而今年暑假再迎精彩戲碼，奧迪足球峰會2026(Audi Football Submmit 2026)選址香港啟德主場館，在8月7日帶來德甲班霸拜仁慕尼黑對上英超勁旅阿士東維拉，延續本地足球狂熱。

實際上較早前已有消息指拜仁慕尼黑將會在8月開展亞洲之旅；並以香港作為其中一站，如今宣佈將以奧迪足球峰會，設韓國和香港2站，並在8月7日在香港啟德主場館由雲集英格蘭球星哈利卡尼(Harry Kane)、德國門神紐亞(Manuel Neuer)等巨星的拜仁慕尼黑，對上近年再度崛起，並手握英格蘭前鋒奧利屈堅斯(Ollie Watkins)、阿根廷門神達美安馬天尼斯(Emiliano Martínez)等星將的阿士東維拉，相信會上演一場精彩的對決。

去年香港迎來多場國際足球盛事，其中7月在啟德體育園舉行的「香港足球盛會2025」，邀請到利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺四支歐洲豪門齊集香港，2場比賽吸收近10萬名球迷入場，點燃本地足球狂熱。
 

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