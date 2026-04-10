歐霸盃｜波圖後衛40碼回傳變「驚天烏龍」 助森林作客逼和1:1

諾定咸森林在歐霸盃八強首回合的作客之旅中，收到了一份來自對手的「超級大禮」。主隊波圖的右後衛馬添費南迪斯（Martim Fernandes）在一次看似平平無奇的回傳中，竟然上演了一記長達40碼的「驚天烏龍」，皮球在門將出迎的情況下，緩緩滾入網窩，助森林首回合逼和1:1。

驚天烏龍 匪夷所思

今仗重返舊東家波圖的森林領隊域陀彭利拿（Vitor Pereira），顯然將重心放在周末對陣阿士東維拉的英超護級大戰上，陣容上作出了大幅輪換。比賽僅11分鐘，主隊波圖便由咸廉高美斯（William Gomes）先開紀錄，當時森林看似將要迎來一個極為艱難的晚上。然而，就在兩分鐘後，波圖守將費南迪斯沒有察覺門將迪奧高哥斯達走出禁區外，在離門40多馬回傳留入空門，森林就憑這記「世紀烏龍」將比分扳平。

換邊後，森林曾經由前鋒伊戈捷西斯近射破網，但球證翻看VAR判其犯「手球」在先入球無效，最方最終各一言和。

門將神救力保不失

森林今仗除了收穫對手的大禮「世紀烏龍」之外，還要靠門將史堤芬奧迪加（Stefan Ortega）多次力挽狂難才能保住和局，包括開賽不足一分鐘救出對手的單刀，以及下半場多次救出波圖前鋒高美斯的射門；全場奧迪加共交出7次撲救。