歐協聯｜水晶宮3:0大勝費倫天拿 加拉斯拿：感受到「特別」的氣氛

周四歐協聯八強首回合，水晶宮於主場錫靴斯公園球場以3:0大勝意甲勁旅費倫天拿，在兩回合的賽事中佔盡先機。領隊加拉斯拿（Oliver Glasner）賽後盛讚主場球迷營造的氣氛，是他領軍取勝的關鍵。

加拉斯拿：主場氣氛與別不同

加拉斯拿賽後興奮地表示，他感受到今場比賽的與別不同：「當然，費倫天拿是個響亮的名字，所以大家都預期這會是一場硬仗。我認為這裏的一切共同創造了一種特別的氣氛，而這正是我們一直需要的。出戰歐洲賽事總是很特別，尤其是當這是球會歷史上的第一次。今天我能感覺到有些特別的東西，這是一場特別的氣氛和一場特別的表現。」

馬迪達「開齋」 奠定勝局

今仗取代停賽的佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）、自一月以來首次正選上陣的前鋒馬迪達（Jean-Philippe Mateta），在上半場24分鐘主射十二碼得手，攻入他自元旦以來的首個入球，為球隊打開勝利之門。隨後，隊友泰歷米素爾（Tyrick Mitchell）在半場前擴大比分，而伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）則在完場前接應鎌田大地的傳中，頭槌鎖定3:0的勝局。

將功補過 馬迪達贏回掌聲

馬迪達在一月時曾表達離隊意願，希望轉投AC米蘭，此舉曾令部份球迷感到不滿。然而，今仗他憑藉出色的表現，在末段被換離場時，獲得了全場球迷熱烈的掌聲。加拉斯拿對此表示：「我認為這是馬迪達應得的。他總是為球隊、為水晶宮付出百分百的努力，並為我們攻入了很多重要的入球。」