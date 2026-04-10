歐霸盃｜屈堅斯梅開二度兼半場「訓話」 喚醒維拉作客3:1挫博洛尼亞

阿士東維拉在周四的歐霸盃八強首回合作客意甲的博洛尼亞，前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）再次扮演救世主角色，他不但梅開二度，更在半場鬧醒隊友，協助球隊作客勝3:1，在兩回合的對決中先拔頭籌。

半場訓話 怒斥隊友幸運

然而，維拉今仗贏得絕不輕鬆。他們在上半場完全受制於對手，博洛尼亞不但有入球被判越位在先，更有一次射門中楣。維拉只靠安斯干沙完半場前接應角球頂入，領先一球返回更衣室。屈堅斯賽後坦承，他在半場休息時，不得不向隊友們「訓話」。他賽後說：「上半場他們對我們施加了巨大的壓力，完全主導了比賽。我們很幸運，半場時我對隊友們說，我們走運了，是時候醒來了！」

狀態火熱 飢渴求勝

屈堅斯的「當頭棒喝」顯然奏效，換邊後，他先於51分鐘於禁區左邊窄位射入，為維拉將領先優勢擴大至2:0。儘管博洛尼亞89分鐘由莊拿芬路維追近至1:2，但補時階段屈堅斯再入一球個人梅開二度，今季各賽累積入12球，為維拉鎖定勝局。維堅斯興奮道：「我已準備好迎接球季的最後階段，我現在就能再踢90分鐘！我對接下來的比賽充滿飢渴。」

艾馬利承認上半場表現不佳

維拉領隊艾馬利（Unai Emery）賽後亦承認，球隊在上半場的表現未如理想：「上半場的賽果比我們的表現要好，踢得並不精彩。但下半場則完全不同，我們開始主導比賽。」他讚揚了球隊在被對手追近比分後，仍能作出極佳反應，並攻入第三球，但他同時警告球隊，次回合絕不能掉以輕心。