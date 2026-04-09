羅馬里奧疑偷食女友閨蜜 60歲「獨狼」三個月極速被飛

巴西傳奇球星羅馬里奧（Romario de souza faria） 陷感情風波。這名60歲的前世界足球先生被指出軌，搭上女友的閨密，對方得知後極速斬纜，這段忘年戀僅維持約三個月便宣告結束。

現年60歲的巴西傳奇球星羅馬里奧於1994年當選世界足球先生，同年帶領巴西奪得世界盃冠軍。羅馬里奧在球場上以「獨狼」綽號聞名，場外感情生活同樣我行我素，和前任分手後4個月內被傳媒拍到3位不同的女伴。

今年二月，羅馬里奧與35歲牙科學生蒂芬妮巴塞洛斯（Tiffany Barcelos）正式公開交往，兩人年齡相差35載。正式公開時羅馬里奧正高調與蒂芬妮拖手亮相嘉年華慶祝活動，並在公開後不時在網上公開大讚女友「美麗動人」。不過好景不長，據報羅馬里奧被指與蒂芬妮的閨蜜有染，消息傳出後蒂芬妮極速斬纜。她在社交媒體上取消追蹤羅馬里奧及該名閨蜜，並刪除羅馬里奧在她帖文下的所有留言，以此暗示這段僅維持約三個月的關係終結。