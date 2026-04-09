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英超│傳加拿祖或回阿根廷加盟河床 車路士想外借一年再觀望

足球世界
更新時間：18:01 2026-04-09 HKT
發佈時間：18:01 2026-04-09 HKT

阿根廷電視台《TyC》周三報導，該國班霸已將車路士翼鋒阿歷真奴加拿祖(Alejandro Garnacho)列入引援名單，其教練古奧迪已親自接觸他，表達意向。知情人士透露藍獅有意外借他到河床一年，讓他遠離英超的鎂光燈，到時再觀察他的表現，評估會否讓他回歸。

車路士想將加拿祖送離英超

阿歷真奴加拿祖今夏以4000萬鎊加盟車路士後，表現未如理想，37場各賽事只有8入球4助攻，當中英超20次出場僅得1入球，歐聯9場同樣只有1個士哥。藍獅有意將他借走，希望短暫的租借經歷令他在遠離英超賽場，以及英國傳媒的追訪和壓力下，可以重新找回狀態。

河床有意借用一年

而阿根廷班霸河床對他有意，已將他列入引援名單，教練古奧迪據報更親自接觸他，展示意向。據了解河床想借用加拿祖一年，車路士樂於接受這一提議，期間會一直跟進其表現和進度，在一年後決定是否讓他回歸，或適時賣走。然而一切都要視乎加拿祖的決定。

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