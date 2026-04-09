Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│巴塞打少個輸波無阻耶馬、拉舒福特發光 福仔：我地爭勝心想像唔到﹗

足球世界
更新時間：16:42 2026-04-09 HKT
發佈時間：16:42 2026-04-09 HKT

周二歐聯8強首回合巴塞隆拿主場對馬德里體育會，在半場踢少一人下雖然輸0:2，但全隊射門次數和預期入球值仍遠勝客軍，當中兩位鋒將拉明耶馬(Lamine Yamal)和拉舒福特(Marcus Rashford)有出色表現。後者賽後指他們的爭勝心強大得難以置信，少打一人仍堅持進攻，有信心在下周次回合逆轉晉級。

耶馬多項數據領先全場 拉舒福特7次射門

半場前巴塞有中堅古巴斯領紅牌直接出場，但球隊仍然採取主動，全場有7次中目標攻門，預期入球值1.21，比客軍的3次和0.45高，控球率亦以58%佔優。而巴塞兩位翼鋒表現出色，右翼拉明耶馬全場共有8次過人，貢獻3次關鍵傳球、2次傳中和搏到6次犯規，全部都領跑全場；拉舒福特出場73分鐘共有7次射門，4次命中目標，成為自2003至04球季以來，第2位在歐聯淘汰賽單場取得7次射門或以上的英格蘭球員。

踢少一人仍主攻全因爭勝心強

拉舒福特矢言球隊打少一個仍主攻，全因爭勝心強：「我們試圖追平的心態和意圖，都是難以置信。我們必須在次回合利用這一點，盡一切能力完成逆轉。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
20小時前
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
01:02
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
即時中國
9小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
10小時前
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
影視圈
8小時前
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月 
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月
突發
20小時前
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
影視圈
5小時前
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
商業創科
11小時前
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
海外置業
11小時前