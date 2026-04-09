歐聯│巴塞打少個輸波無阻耶馬、拉舒福特發光 福仔：我地爭勝心想像唔到﹗

周二歐聯8強首回合巴塞隆拿主場對馬德里體育會，在半場踢少一人下雖然輸0:2，但全隊射門次數和預期入球值仍遠勝客軍，當中兩位鋒將拉明耶馬(Lamine Yamal)和拉舒福特(Marcus Rashford)有出色表現。後者賽後指他們的爭勝心強大得難以置信，少打一人仍堅持進攻，有信心在下周次回合逆轉晉級。

耶馬多項數據領先全場 拉舒福特7次射門

半場前巴塞有中堅古巴斯領紅牌直接出場，但球隊仍然採取主動，全場有7次中目標攻門，預期入球值1.21，比客軍的3次和0.45高，控球率亦以58%佔優。而巴塞兩位翼鋒表現出色，右翼拉明耶馬全場共有8次過人，貢獻3次關鍵傳球、2次傳中和搏到6次犯規，全部都領跑全場；拉舒福特出場73分鐘共有7次射門，4次命中目標，成為自2003至04球季以來，第2位在歐聯淘汰賽單場取得7次射門或以上的英格蘭球員。

踢少一人仍主攻全因爭勝心強

拉舒福特矢言球隊打少一個仍主攻，全因爭勝心強：「我們試圖追平的心態和意圖，都是難以置信。我們必須在次回合利用這一點，盡一切能力完成逆轉。」