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歐聯│艾華利斯罰球收死巴塞隆拿 馬體會隊友爆料訓練一球都入唔到

足球世界
更新時間：15:44 2026-04-09 HKT
發佈時間：15:44 2026-04-09 HKT

馬德里體育會周三歐聯8強首回合造訪魯營球場，在半場踢多一人下贏2:0。該隊攻擊皇牌祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)以一記精彩的罰球打破僵局，獲隊友大讚是天才，但該隊中場阿歷斯巴爾拿則指艾華利斯在賽前一天曾加練罰球，可是一球都未能命中。

艾華利斯罰球彎入死角

今場45分鐘馬體會於巴塞禁區頂對出正中位置獲得罰球，祖利安艾華利斯右腳燙射，皮球彎過人牆直飛球門右上角，主隊門將祖安加西亞飛盡無果，掛網而入。這名26歲阿根廷前鋒攻入今季個人第9個歐聯入球，各賽事第18球，攻擊拍檔基利安奴施蒙尼大讚他：「這球簡直不可思議，他不僅是頂級天才，更重要是他的謙遜和努力。」另一位攻擊手基沙文亦表示：「他是我們的英雄。」

隊友爆料訓練一球不入

然而馬體會10號仔阿歷斯巴爾拿就爆料，訓練時不是這樣：「昨日(周二)我們在訓練中加練了罰球，他一球不入。」當然巴爾拿只是開玩笑，他隨後補充：「重要的是，他在比賽中能射入。我認為他是世界上最好的罰球手之一，他的射門技術非常驚人，我們很幸運球隊擁有他。」

隊友大讚艾利華斯，巴爾拿則指他在訓練時一球不入。路透社
隊友大讚艾利華斯，巴爾拿則指他在訓練時一球不入。路透社
隊友大讚艾利華斯，巴爾拿則指他在訓練時一球不入。路透社
隊友大讚艾利華斯，巴爾拿則指他在訓練時一球不入。路透社
艾華利斯在今季歐聯已入9球。路透社
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