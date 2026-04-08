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歐聯│阿仙奴今季38勝近24年最佳 終止2連敗走勢 夏維斯：今季轉捩點﹗

足球世界
更新時間：15:24 2026-04-08 HKT
發佈時間：15:24 2026-04-08 HKT

阿仙奴在周二歐聯8強首回合作客1:0擊敗士砵亭，收錄本季各賽事第38勝，是2001至02球季以來單季最多勝仗的球季，如果球隊在本周末英超再下一城，就可追平該季紀錄。而今場勝仗亦令球隊走出過去2場全敗失冠的陰霾，入球功臣夏維斯矢言(Kai Havertz)本場是賽季的轉捩點﹗

夏維斯：終止2連敗成功轉折﹗

原本正追逐四冠的阿仙奴，在國際賽期前的英格蘭聯賽盃決賽以0:2不敵曼城，剛仗足總盃又以1:2不敵英冠的修咸頓，連績失掉兩個錦標。幸好球隊今仗憑鋒將夏維斯於補時階段一箭定江山，一球氣走士砵亭重回勝軌，這名入球功臣矢言：「這無疑是我們一次重要的轉捩點，因為之前輸掉了2場比賽。今場我們想扭轉局面，而且做到了。我們作為一個團隊團結在一起，本季還有很多精彩時刻等待我們去創造。還有7周時間，我們會努力去贏得重大冠軍。」

今季已取38勝 創24年最佳

而今仗是槍手本季各賽事第38勝，是球隊自2001至02球季以來最多勝仗的球季，比03至04英超不敗封王的球季還要多1場。他們如果在周六英超主場擊敗般尼茅夫，就可平01至02球季創下的單季39勝紀錄。
 

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