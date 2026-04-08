歐聯│夏維斯又做歐聯英雄 阿仙奴球員後備入波冠絕全歐洲

阿仙奴周二歐聯8強首回合作客1:0擊敗士砵亭，功臣首推補時階段入波絕殺的鋒將夏維斯(Kai Havertz)，他再一次於歐聯賽場做英超。而此子今仗後備出場建奇功，阿仙奴今季替補上陣的球員在各賽事合共收錄24球和14次助攻，合共參與38球冠絕整個五大聯賽，是後備力量最深厚的球隊。

夏維斯歐聯屢做關鍵先生

今場阿仙奴靠門將大衛拉耶5次撲救力保不失，再由夏維斯於補時一分鐘接應翼鋒加比爾馬天尼利的妙傳冷靜射入，作客1:0擊敗士砵亭，根據超級電腦的分析其晉級機會達到94%。而夏維斯再次做歐聯英雄，他在上圈16強首回合作客舊將利華古遜時，又在完場前入波率隊逼和1:1，奠定晉級基礎。此外他在2020至21球季仍效力車路士時，在歐聯決賽一箭定江山，領軍擊敗曼城捧盃。此子歷來於歐聯共入14球，大部份都價值連城別具意義。

阿仙奴後備兵共獻38球

這名26歲德國鋒將喜言：「在比賽末段入波總是美妙，更重要是贏下比賽。當然下周(次回合)還有很多工作要做，但我們會享受這場勝利。」而此子後備上陣攻入絕殺球，加上助攻的馬天尼利同樣替蜻出場，再次證明阿仙奴的後備力量。連同今仗的入球，槍手本季替補出場的球員合共收錄24球和14次助攻，共炮製38球，冠絕五大聯賽所有球隊。

夏維斯在上圈首回合對利華古遜時，同樣在末段建功。路透社

夏維斯在上圈首回合對利華古遜時，同樣在末段建功。路透社

夏維斯是歐聯關鍵先生。路透社

夏維斯是歐聯關鍵先生。路透社