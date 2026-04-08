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歐聯│40歲紐亞為拜仁獻9次撲救 再次征服班拿貝球場 「我覺得自己仍然喺度﹗」

足球世界
更新時間：11:57 2026-04-08 HKT
發佈時間：11:57 2026-04-08 HKT

拜仁慕尼黑在周二歐聯8強首回合作客2:1擊敗皇家馬德里，門將兼隊長紐亞當選最佳球員。這名40歲老將今仗雖被基利安麥巴比攻破大門，但他全場共有9次撲救，近2次到訪班拿貝球場共獻15次撲救，再次將皇馬這個主場變成自己的表演舞台。此子矢言自己雖然年老，但感覺依舊，仍有可戰之力。

紐亞獻9次撲救

今場皇馬共有10次中目標攻門，麥巴比攻入其中1球，其餘9次均被紐亞化解。此子全場還有9次長傳，55次觸球、1次解圍、1次地面對抗和1次出擊成功，出色的表現當選比賽最佳球員。他前季歐聯造訪班拿貝球場錄得6次撲救，連同今仗共有15次，再次征服班拿貝，領軍自2001年以來再次作客擊敗皇馬，以及終結拜仁對後者9場不勝的走勢。

以表現回應批評聲音

紐亞年屆40歲仍無意退下來，近年不斷被外界批評阻礙年輕人發展，如今以行動證明自己實力依舊，他賽後矢言：「我確實40歲了，但我仍然在這裡。我們清楚知道皇馬在進攻端有多危險，所以我對這場客場勝利感到非常高興。」該隊前鋒咯利卡尼亦指每日與紐亞訓練，他仍然做出像今場這樣的撲救，對其表現亦不驚訝。

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