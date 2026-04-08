Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│拜仁三叉戟摧毀皇馬 卡尼、迪亞斯入波奧利斯獻助攻 3人今季共錄88球52助攻

足球世界
更新時間：11:14 2026-04-08 HKT
發佈時間：11:14 2026-04-08 HKT

拜仁慕尼黑的進攻三叉戟今季所向披靡，周二歐聯8強次回合作客將皇家馬德里的防線變成佈景板，中鋒哈利卡尼和鋒將路易斯迪亞斯各入1球，翼鋒米高奧利斯則獻上一次助攻，合力領軍贏2:1。三人本季各賽事共入88球，還有52次助攻，是歐洲球壇最強的進攻三人組合，難怪卡尼矢言造訪班拿貝球場無擔心過沒有士哥。

奧利斯妙傳卡尼入波 迪亞斯先開紀錄

今場皇馬與拜仁對攻，彼此合共炮製17個中目標攻門，當中後者的進攻三叉戟技勝一籌。41分鐘哈利卡尼在前場中路位置做支點策劃攻勢，傳予翼鋒基拿比，後者再直線「劏穿」皇馬防線，路易斯迪亞斯入楔輕鬆射成1:0。換邊後僅1分鐘，米高奧利斯右路發難再橫傳到禁區頂，卡尼第一時間燙射遠柱破網，將領先優勢拉開。他們於74分鐘雖然被主隊射手基利安麥巴比攻破大門，但最終仍然贏2:1，終結之前9次對碰僅得2和7負的不勝走勢並自2001年以來首度作客擊敗皇馬。

三人今共有88球52助攻

拜仁的三叉戟今季所向披靡，今場亦令銀河艦隊無招架之力。卡尼本季各賽事累積49球5助攻，；戴亞斯則攻入今屆第23球，同時還有18次助攻；奧利斯就錄得第29個助攻，連同16個入球，全季共參與55球。3人合共收錄88球，是本季歐洲球壇最強的進攻三人組，比第2位的多24球。而他們總共參與140個入球，亦是全歐聯最強。

卡尼：始終相信球隊會有入波

卡尼賽後矢言，無擔心過今仗無入波：「當我和這班隊友一起比賽和訓練得越多，團隊的感覺越強烈。我們始終覺得自己有威脅，始終相信可以取得入球，真的做到了。」這名英格蘭中鋒指賽後有很多聲音，指在班拿貝球場要爭取好成績總是很困難，如今球隊處於有利位置，最重要是保持專注，「我們對這場勝利感到非常滿意，會把它帶到下周次回合賽事。」

米高奧利斯今季已送出29次助攻。路透社
米高奧利斯今季已送出29次助攻。路透社
米高奧利斯今季已送出29次助攻。路透社
米高奧利斯今季已送出29次助攻。路透社
米高奧利斯今場有7項數據屬全場最高，但可惜只得一次助攻而沒有入球。路透社
米高奧利斯今場有7項數據屬全場最高，但可惜只得一次助攻而沒有入球。路透社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:09
伊朗局勢｜特朗普宣布與伊朗停火兩星期 伊方：霍峽未來兩周可安全通航︱持續更新
即時國際
4小時前
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
2026-04-07 09:00 HKT
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
2026-04-07 07:30 HKT
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
20小時前
大棋盤｜星島獨家：入境處長郭俊峯「再坐一會」 任期擬看齊本屆政府
大棋盤︱星島獨家：入境處長郭俊峯「再坐一會」 任期擬看齊本屆政府
政情
5小時前
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
馬圈快訊
16小時前
伊朗局勢｜伊朗十點談判方案曝光　外長：霍峽未來兩周可安全通航
即時國際
4小時前
前TVB「新聞女神」陳嘉倩疑懷孕 低胸貼身裙賞櫻腹部微隆「似有咗喎」 本尊6字回應
前TVB「新聞女神」陳嘉倩疑懷孕  低胸貼身裙賞櫻腹部微隆「似有咗喎」  本尊6字回應
影視圈
14小時前
04:39
星島申訴王｜上司WhatsApp被騎劫指示轉賬800萬 打工仔中伏：好驚被炒！
提防騙子
4小時前