歐聯│拜仁三叉戟摧毀皇馬 卡尼、迪亞斯入波奧利斯獻助攻 3人今季共錄88球52助攻

拜仁慕尼黑的進攻三叉戟今季所向披靡，周二歐聯8強次回合作客將皇家馬德里的防線變成佈景板，中鋒哈利卡尼和鋒將路易斯迪亞斯各入1球，翼鋒米高奧利斯則獻上一次助攻，合力領軍贏2:1。三人本季各賽事共入88球，還有52次助攻，是歐洲球壇最強的進攻三人組合，難怪卡尼矢言造訪班拿貝球場無擔心過沒有士哥。

奧利斯妙傳卡尼入波 迪亞斯先開紀錄

今場皇馬與拜仁對攻，彼此合共炮製17個中目標攻門，當中後者的進攻三叉戟技勝一籌。41分鐘哈利卡尼在前場中路位置做支點策劃攻勢，傳予翼鋒基拿比，後者再直線「劏穿」皇馬防線，路易斯迪亞斯入楔輕鬆射成1:0。換邊後僅1分鐘，米高奧利斯右路發難再橫傳到禁區頂，卡尼第一時間燙射遠柱破網，將領先優勢拉開。他們於74分鐘雖然被主隊射手基利安麥巴比攻破大門，但最終仍然贏2:1，終結之前9次對碰僅得2和7負的不勝走勢並自2001年以來首度作客擊敗皇馬。

三人今共有88球52助攻

拜仁的三叉戟今季所向披靡，今場亦令銀河艦隊無招架之力。卡尼本季各賽事累積49球5助攻，；戴亞斯則攻入今屆第23球，同時還有18次助攻；奧利斯就錄得第29個助攻，連同16個入球，全季共參與55球。3人合共收錄88球，是本季歐洲球壇最強的進攻三人組，比第2位的多24球。而他們總共參與140個入球，亦是全歐聯最強。

卡尼：始終相信球隊會有入波

卡尼賽後矢言，無擔心過今仗無入波：「當我和這班隊友一起比賽和訓練得越多，團隊的感覺越強烈。我們始終覺得自己有威脅，始終相信可以取得入球，真的做到了。」這名英格蘭中鋒指賽後有很多聲音，指在班拿貝球場要爭取好成績總是很困難，如今球隊處於有利位置，最重要是保持專注，「我們對這場勝利感到非常滿意，會把它帶到下周次回合賽事。」

米高奧利斯今季已送出29次助攻。路透社

米高奧利斯今季已送出29次助攻。路透社

米高奧利斯今場有7項數據屬全場最高，但可惜只得一次助攻而沒有入球。路透社