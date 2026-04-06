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歐聯｜皇馬首回合撼拜仁現隱憂 比寧咸狀態不足恐先列後備

足球世界
更新時間：05:24 2026-04-06 HKT
發佈時間：05:24 2026-04-06 HKT

歐聯8強將於周二起上演，皇家馬德里硬撼德甲班霸拜仁慕尼黑。皇馬首回合雖有主場之利，但中場大將祖迪比寧咸傷癒後尚未重拾佳態，預計今仗將不會正選披甲。

艾比路亞排陣面對難題。美聯社
艾比路亞排陣面對難題。美聯社
比寧咸狀態尚未恢復，但周二歐聯鬥拜仁或先列後備。美聯社
比寧咸狀態尚未恢復，但周二歐聯鬥拜仁或先列後備。美聯社
艾達古拿或肩負組織進攻的重任。美聯社
艾達古拿或肩負組織進攻的重任。美聯社

據西班牙媒體《OK Diario》報導，比寧咸自傷癒復出後，體能與比賽狀態一直未能恢復至最高強度。考慮到歐聯淘汰賽的高壓節奏，教練團傾向保守處理，這名英格蘭球星極可能先任後備。預計艾比路亞將以新星艾達古拿或堤亞高比達治，擔起進攻組織重任。

在比寧咸缺陣的陰霾下，巴西中堅艾達米列達奧及時歸隊成為喜訊。米列達奧早前因大腿嚴重受傷缺陣多時，經過醫療團隊長時間的謹慎觀察後，上仗對馬略卡後備上陣30分鐘表現對辦，更有入球進帳。如無意外，他將在周二與魯迪格鎮守中路。

歐聯8強對賽

皇家馬德里vs拜仁慕尼黑
士砵亭vs阿仙奴
巴塞隆拿vs馬德里體育會
巴黎聖日耳門vs利物浦

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