荷甲｜飛燕諾和波失分 燕豪芬提前5輪封王達成三連霸

荷甲榜首的燕豪芬在周日不費吹灰之力，憑藉聯賽次席飛燕諾失分，提前5輪贏得球會史上第27座聯賽冠軍。這也是PSV連續第3季稱霸荷甲，更打破了自1978年以來的荷甲最快奪冠紀錄。

飛燕諾季中簽下史達寧，但最終未能追趕燕豪芬。法新社

燕豪分於周六險勝烏德勒支。法新社

飛燕諾和波失分兼失冠。法新社

燕豪芬球迷在飛燕芬失分後，瘋狂慶祝。法新社

燕豪芬先在周六主場迎戰烏德勒支，兩軍大演入球騷。最終主隊憑23歲翼鋒迪里奧治於94分鐘攻入絕殺球，以4：3險勝對手，將領先次席飛燕諾的分差拉開至18分，為提早奪冠打好基石。翌日，全隊上下以至球迷均全神關注着飛燕諾作客禾寧丹；飛燕諾必須取勝才可以保住數字上的可能。

飛燕諾作客0：0禾寧丹

但尹佩斯執教的飛燕諾最終與對手互交白卷，賽後戰績為16勝6和7負得54分，落後榜首、得71分的燕豪芬17分，聯賽尚餘5輪下，燕豪芬提前達成荷甲三連霸。由普斯領軍的燕豪芬今季可謂由頭帶到尾，更創下了聯賽作客14連勝的新紀錄。